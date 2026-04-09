¡Tensión al límite! Trump estalla contra Irán por el Estrecho de Ormuz y amenaza con romper tregua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia directa a Irán sobre el control del Estrecho de Ormuz; señaló que "más vale que no" cobren tarifas a los barcos que transitan por esta vía clave para el comercio energético mundial.

La advertencia directa de Trump a Irán escala la tensión

El mensaje surge tras reportes que apuntan a posibles cobros a petroleros: "Hay informes de que Irán está cobrando tasas a los petroleros que atraviesan el Estrecho de Ormuz", escribió Trump en Truth Social; la advertencia llega en uno de los momentos más tensos de la guerra.

"Más les vale que no lo hagan y, si lo hacen, más les vale parar ya", añadió el mandatario; su postura busca frenar cualquier intento de imponer pagos en una ruta estratégica para el suministro energético global.

En otra publicación, Trump elevó el tono; "Irán está haciendo un trabajo pésimo, incluso deshonroso, según algunos, al permitir que el petróleo pase por el Estrecho de Ormuz; ¡ese no es el acuerdo que tenemos!”, escribió, en un mensaje que refuerza la presión sobre Teherán .

Aunque no detalló medidas concretas, la advertencia se interpreta como una señal directa en medio del conflicto.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿SE ACERCA EL FIN DE LA GUERRA? IRÁN ENVÍA DELEGACIÓN A ISLAMABAD PARA NEGOCIAR CON ESTADOS UNIDOS ESTE JUEVES

#Urgente | Donald Trump acaba de declarar que hay reportes de que #Irán está cobrando tasas por permitir a buques pasar por el Estrecho de Ormuz.



“Más vale que no sea así, y si es así, deben dejar de hacerlo de inmediato”. pic.twitter.com/eSCwynu9za — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 9, 2026

Donald Trump anunció pausa en ataques y fija condiciones sobre el Estrecho de Ormuz; ¿se mantendrá la calma?

Donald Trump anunció este martes 7 de abril de 2026 la suspensión de ataques y bombardeos contra Irán por un periodo de dos semanas; la decisión llega en el punto más crítico del ultimátum que había lanzado horas antes y tras conversaciones con líderes de Pakistán, que intervinieron como mediadores.

El anuncio se da luego de una jornada de alta tensión global; el propio mandatario había advertido que esa misma noche podría desatarse una ofensiva militar de gran escala si no se cumplían condiciones clave, entre ellas la reapertura del Estrecho de Ormuz.

La pausa no es definitiva; Trump condicionó la suspensión a que Irán garantice una apertura “completa, inmediata y segura” de esta ruta estratégica, lo que coloca al estrecho como el eje central de la negociación.

Sin embargo, los reportes sobre posibles cobros a embarcaciones por parte de Irán en el Estrecho de Ormuz introducen un nuevo factor de incertidumbre; estas acciones podrían complicar el cumplimiento de las condiciones planteadas por Estados Unidos y poner en riesgo la pausa a los ataques en la región.