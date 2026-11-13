Las dirigencias de Morena y del Partido del Trabajo (PT) protagonizaron un nuevo episodio de tensión interna rumbo a la definición de la candidatura en Michoacán, luego de que el legislador petista Reginaldo Sandoval asegurara que existía un pacto entre ambos partidos para realizar una nueva medición en la entidad, entre Carlos Torres Piña y Raúl Morón, al tiempo que manifestó su respaldo a las aspiraciones políticas de Morón. Ante estos señalamientos, el partido guinda rechazó categóricamente la existencia de dicho acuerdo y advirtió que las declaraciones del petista no representan la postura oficial de su alianza.

A través de un pronunciamiento público difundido en su cuenta oficial de X, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, desmintió la versión de Sandoval y sostuvo que el político habla a título personal y no a nombre de la dirigencia nacional del PT. En su mensaje señaló que el legislador ha faltado en diversas ocasiones a la verdad y al respeto del diálogo político entre aliados, además de exhibir que no participa en las mesas semanales donde se construyen los acuerdos de la coalición.

Sobre las declaraciones de @ReginaldoSF_PT , quien, estoy segura, habla a título personal y no necesariamente a nombre del @PTnacionalMX, sostengo lo siguiente:



Ya en diversas ocasiones ha dicho cosas que faltan a la verdad y al respeto del diálogo político entre aliados.



Por… — Citlalli Hernández Mora (@CitlaHM) November 13, 2026

Reglas internas y rechazo a una nueva encuesta en Michoacán

En la postura fijada por Morena, se subrayó que, aunque la dirigencia considera que el intercambio político entre aliados debe mantenerse en el ámbito privado, decidieron responder públicamente para evitar confusiones tras las declaraciones abiertas del representante petista. El instituto político recalcó que las alianzas se construyen bajo principios de respeto y diálogo con los dirigentes nacionales del Partido del Trabajo.

Finalmente, el partido guinda enfatizó que cuenta con reglas claras y procesos internos definidos para la toma de decisiones rumbo a las elecciones, por lo que descartó cualquier negociación externa que involucre a sus cuadros estatales. Con ello, Morena dejó en firme que no existe ningún acuerdo con el PT relacionado con sus militantes o dirigentes en Michoacán, cerrando la puerta a la posibilidad de reponer la encuesta interna exigida desde el petismo.