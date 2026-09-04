Terror en Zacatecas: Secretaría de Seguridad confirma 23 atentados con coches bomba

La Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana confirmó que en lo que va de la actual administración se han contabilizado un total de 23 ataques perpetrados con coches bomba en el estado de Zacatecas. La dependencia precisó que, si bien las agresiones han registrado distintas magnitudes y niveles de impacto en la entidad, estos eventos se encuentran directamente vinculados con la disputa territorial y el accionar violento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región.

Son actos focalizados.



El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó 23 actos más con artefactos #explosivos como el ocurrido en Ojocaliente, #Zacatecas.



Señaló que estas detonaciones han sido usadas principalmente por células del #CJNG, con presencia en Michoacán y… pic.twitter.com/1c30eZ0w73 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 4, 2026

Coches bomba en Zacatecas: Terrorismo del narcotráfico en la región

El uso de unidades con explosivos se ha convertido en una táctica sistemática de amedrentamiento contra las fuerzas de orden local y la población. De acuerdo con el informe oficial de la dependencia de seguridad, de los 23 casos contabilizados en el territorio zacatecano, el reciente atentado registrado frente a la Comandancia de la Policía Municipal en el municipio de Ojocaliente se posiciona como el evento de mayor escala y gravedad registrado recientemente en la región, debido al volumen de dinamita empleado y al nivel de destrucción provocado en la zona habitacional contigua.

De acuerdo con la información presentada en la conferencia mañanera de la presidente Claudia Sheinbaum desde Zacatecas, el ataque contra la comandancia municipal de Ojocaliente, Zacatecas, habría sido perpetrado con aproximadamente 200 kilos de explosivos colocados en un vehículo. La agresión dejó 11 personas lesionadas, afectaciones en viviendas, vehículos, patrullas e instalaciones policiales.

La Secretaría de Seguridad informó que las investigaciones coordinadas entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas y el Gabinete de Seguridad permitieron la detención de Juan Pedro "N", principal responsable del hecho.

Sin embargo, más allá de la preocupante numeralia, la gravedad del fenómeno choca de frente con el discurso del diputado y líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal Ávila, quien de manera insólita ha calificado la detonación de estos artefactos como algo "normal" derivado del combate al crimen organizado, pretendiendo minimizar una crisis que mantiene a la población en el terror.

