Secuestro en una primaria: Hombres armados se llevan a un hombre frente a niños en Tihuatlán, Veracruz

La mañana de este martes 3 de febrero, se registró un secuestro escuela primaria en el municipio de Tihuatlán, al norte de Veracruz, hombres armados entraron al plantel y se llevaron al hombre frente a decenas de niños, maestros y padres de familia que participaban en un acto cívico.

El hecho ocurrió en la escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla, ubicada en la comunidad de Zacate Colorado, justo cuando la comunidad educativa se encontraba reunida en el patio central. La ceremonia escolar terminó en una escena de miedo y caos.

Así ocurrió el secuestro dentro de la primaria en Tihuatlán

De acuerdo con los primeros reportes, los sujetos armados entraron directamente al plantel, sin que nadie pudiera impedirlo. En cuestión de segundos, ubicaron a un hombre que se encontraba en el lugar y lo sacaron por la fuerza , ante la mirada atónita de alumnos, docentes y padres.

En redes sociales, usuarios aseguran que la víctima sería un mecánico de la zona, aunque hasta ahora las autoridades no han confirmado su identidad, ni han dado mayores detalles sobre los motivos del secuestro.

Policías y Ejército llegaron después del secuestro en Tihuatlán

Tras el reporte de emergencia, elementos de la Policía Estatal acudieron al lugar y resguardaron la escuela para realizar las diligencias correspondientes. Más tarde, también arribó personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Sin embargo, para entonces, los responsables ya se habían ido. No hubo detenidos y tampoco se ha informado sobre la localización del hombre privado de la libertad, lo que mantiene en incertidumbre a sus familiares y a toda la comunidad.

Clases suspendidas en primaria de Tihuatlán tras secuestro

Como medida preventiva, directivos y padres de familia decidieron suspender las clases hasta nuevo aviso. El temor es evidente: si un grupo armado pudo entrar así, sin obstáculos, ¿qué garantía hay de seguridad para los estudiantes?

El secuestro ocurrido en Tihuatlán deja una imagen alarmante: la violencia ya no distingue lugares ni horarios. Ni siquiera una escuela, llena de niños, fue suficiente para frenar a un grupo armado.

