¿Las has visto? Desaparecen tres adolescentes en calles del Edomex; las buscan con urgencia
Familiares de Karla Valeria, Danna Paola y Noemí Julieta temen que las adolescentes sean víctimas de algún tipo de delito; las buscan con urgencia.
¡Temen por su seguridad! Activan la Alerta Amber en varios municipios del Estado de México (Edomex) por la desaparición de Karla Valeria, Danna Paola y Noemí Julieta, tres adolescentes entre los 17 y 16 años de edad; familiares temen por su seguridad.
En caso de tener información que ayude a encontrar a la menor de edad, comunícate directamente con la Fiscalía del Edomex .
Buscan a Danna Paola, adolescente de 16 años que desapareció en Tultitlán
Danna Paola Carrillo Mejía, joven de 16 años de edad, desapareció el pasado 24 de enero 2026 tras salir de su casa sin decir a dónde o con quién iba en Tultitlán, Edomex, desde ese entonces no se sabe nada de ella. Estas son las características para encontrarla.
- Mide 1.65 metros, pesa 70 kilogramos.
- Tez blanca, cara redonda y complexión delgada.
- Ojos medianos y de color café, boca mediana, labios medianos y nariz achatada.
- Cabello de color negro y lacio; cejas depiladas
- Señas particulares: Lunar en la nariz de lado izquierdo y una cicatriz en el pómulo izquierdo.
El día de su desaparición, Danna Paola llevaba un vestido de color gris de manga larga tejido, un chaleco de mezclilla color azul, tenis de color blanco con franja roja y una bolsa color blanco con café.
Karla Valeria desapareció en Acolman, Edomex, en enero 2026
Karla Valeria Cano Hernández, adolescente de 17 años de edad, fue vista por última vez el pasado 28 de enero 2026 tras salir de su casa en el municipio de Acolman, Estado de México (Edomex).
- Mide 1.51 metros, pesa 52 kilogramos.
- Tez morena clara, carada redonda y complexión delgada.
- Ojos grandes y de color café oscuro, boca medina, labios medianos y nariz achatada.
- Cabello negro y lacio; cejas semipobladas.
- Señas particulares: Cicatriz en la ceja izquierda y cicatriz en el dedo anular de la mano derecha.
Se desconoce la vestimenta que llevaba el día de su desaparición; familiares temen por su integridad.
Buscan a Noemí Julieta, joven desaparecida en Tecámac
Noemí Julieta Hernández Hernández, joven de 17 años de edad, fue vista por última vez al salir de su domicilio, ubicado en el municipio de Tecámac, Estado de México, el pasado 26 de enero 2026; familiares temen que sea víctima de algún delito.
- Mide 1.65 metros, pesa 76 kilogramos.
- Tez morena clara, cara redonda y complexión robusta.
- Ojos pequeños y de color café oscuro, boca mediana, labios delgados y nariz achatada.
- Cabello castaño y lacio; cejas semipobladas.
- Señas particulares: Perforación en la nariz del lado izquierdo, perforación en la lengua, lunas en medio del pecho, cicatriz en el pie izquierdo en forma de diagonal y de aproximadamente 5 centímetros de largo.
El día de su desaparición, Noemí vestía una blusa negra, un pantalón de mezclilla de color negro y unos tenis morados con amarillo.
¿Cómo activar la Alerta Amber en el Estado de México?
La Alerta Amber se activa en casos graves como, secuestro infantil. Su objetivo principal es impulsar a la comunidad a que colabore con la búsqueda de un niño o adolescente perdido, pero ¿cómo puedo activarla?
Para activar esta alerta, se puede llamar al 01 800 00 854 00, el cual está disponible las 24 horas, los 365 días del año. Para acelerar el proceso las y los afectados deben ir al Ministerio Público, con la siguiente información y papeleo:
- Identificación oficial de la persona que solicita la Alerta Amber
- Nombre completo del menor
- Fotografía del menor
- Sexo
- Edad
- Lugar dónde sucedieron los hechos
- Lugar dónde fue visto la última vez
- Características físicas
- Señas particulares
- Ropa que usaba
- Padecimientos
- Especificar si tiene alguna discapacidad
- Descripción del hecho
