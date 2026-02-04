Le pidieron un viaje y lo aceptó. Un joven de 22 años, quien trabaja como taxista por aplicación, aceptó llevar a dos hombres que se subieron en la Ciudad de México (CDMX) y terminaron secuestrándolo hasta llevarlo al municipio de Ecatepec , Estado de México.

El conductor relató cómo fue víctima de un secuestro cuando se encontraba en su jornada de trabajo, pues lo que parecía un viaje, como cualquier otro, terminó en un momento de miedo y violencia.

Viaje inició en la alcaldía Gustavo A. Madero: taxista relata su secuestro

La víctima platicó que al llegar al punto de inicio del viaje, en la zona de la alcaldía Gustavo A. Madero, se subieron dos hombres a su vehículo.

El viaje sería a la zona de Acueducto, pero casi 2 kilómetros antes de llegar al destino, la pesadilla comenzó y lo amagaron para secuestrarlo .

“Uno me amagó, el otro cortó cartucho y se me pasó al frente. Me bajaron del vehículo. Después de ahí me taparon la cara, sentí que me subieron a otro vehículo y de ahí estuvieron manejando como alrededor de 15 minutos”, contó.

El taxista por aplicación recuerda que sus secuestradores se detuvieron unos cinco minutos y luego lo llevaron a otro lado que él no conocía.

Apuntaron con una pistola en la cabeza a taxista secuestrado

El joven fue privado de la libertad y lo llevaron al pueblo de Santa Clara Coatitla, en el municipio de Ecatepec, sin embargo, él no sabía en qué lugar estaba.

Sus secuestradores lo encerraron en el cuarto de un domicilio y ahí lo tuvieron. Recuerda que varias personas entraban y otras salían.

Estando en el lugar, lo tuvieron en el suelo y con una pistola apuntándole en la cabeza , hasta que lo volvieron a subir a un vehículo para llevarlo a otro lado.

El reporte de la policía de Ecatepec señala que los delincuentes, tras amagarlo con un arma punzo cortante, lo obligaron a subirse a un segundo vehículo, donde lo mantuvieron sometido y le exigieron información sobre rastreadores y cuentas bancarias.

Policía de Ecatepec rescata a taxista por app secuestrado en CDMX

Cuando los policías del municipio patrullaban sobre avenida Vías Industriales, observaron un vehículo sospechoso y lograron localizar al joven.

“Cuando ya me estaban subiendo al vehículo, escuché que salieron corriendo, escuché una detonación de arma, cuando escucho la detonación de arma, yo estaba tirado en el suelo con la cabeza tapada”, narró.

Recuerda que uno de los oficiales se asomó, le preguntó si estaba bien, lo ayudó a levantarse, mientras que una oficial salió corriendo detrás de los secuestradores.

El joven fue auxiliado y lo liberado por policías del Sector 9 de Ecatepec. Además, los policías también recuperaron una motocicleta robada horas antes, aparentemente por los mismos sujetos.

No obstante, se desconoce si los delincuentes forman parte de una organización criminal en la zona y cuántas personas estuvieron involucradas en este secuestro.

