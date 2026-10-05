¡Creyó que iba por el dinero del rescate! Cae presunto secuestrador en Puebla tras exigir 65 mil pesos.

Una llamada cambió por completo el rumbo de una familia en Puebla; el 1 de octubre, una mujer recibió comunicación de su padre, quien le informó que estaba privado de la libertad y que las personas que lo mantenían retenido exigían dinero para dejarlo libre.

La situación se volvió todavía más grave durante esa misma conversación. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), la mujer aseguró haber escuchado que su padre era agredido mientras permanecía en cautiverio.

Los captores habían fijado inicialmente una cantidad de 65 mil pesos para su liberación. Sin embargo, después de la negociación se acordó entregar 20 mil pesos como rescate.

La negociación llevó a los agentes hasta Chiautla de Tapia

Con el acompañamiento de agentes investigadores, el 2 de octubre se implementó un operativo en el municipio de Chiautla de Tapia para intentar detener a quien acudiera a recoger el dinero.

De acuerdo con la FGE, durante estas acciones fue detenido Francisco N., de 26 años, quien presuntamente acudió por los 20 mil pesos acordados como parte de la negociación.

La detención ocurrió mientras continuaban las investigaciones relacionadas con la privación de la libertad denunciada por la mujer.

La Fiscalía General del Estado de Puebla detuvo a Francisco N., de 26 años de edad, por su probable participación en el delito de secuestro agravado, durante un operativo realizado en el municipio de Chiautla de Tapia, cuando presuntamente efectuaba el cobro del rescate. #FiscalíaInforma | https://t.co/Er4gf21ysX — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) October 4, 2026

Tras ser asegurado, Francisco N. quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que decretó su retención mientras se desarrollan los actos de investigación correspondientes.

La Fiscalía señaló que el caso continúa en proceso y que las diligencias buscan reunir los elementos necesarios para llevarlo ante la autoridad judicial.

La víctima todavía no había sido localizada

Al momento del reporte de la Fiscalía, el padre de la denunciante todavía no había sido localizado ni liberado. Por ello, las autoridades mantienen las acciones de búsqueda para encontrar a la víctima y avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido.

La investigación parte de una denuncia en la que se señaló una presunta privación de la libertad y una exigencia económica a cambio de la liberación de la víctima.

Mientras continúan las diligencias, la situación jurídica de Francisco N. permanece vinculada a la investigación por su probable participación en el delito de secuestro agravado.

La Fiscalía mantiene abiertas las acciones necesarias tanto para ubicar a la persona que continúa sin ser localizada como para determinar plenamente las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.