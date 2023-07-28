Los fiscales estadounidenses ampliaron su caso penal contra Donald Trump, presentando nuevos cargos contra el expresidente y acusando a un segundo de sus empleados de ayudar a evadir a los funcionarios que intentaban recuperar documentos clasificados de seguridad nacional que tomó de la Casa Blanca.

Citando un incidente en el que Trump, un republicano, se jactó de un "plan de ataque" contra otro país en una entrevista en su campo de golf de Nueva Jersey, el fiscal especial Jack Smith acusó a Trump de retener deliberadamente registros clasificados, sumándose a los 37 cargos criminales que Trump ya enfrenta en el caso.

Según la acusación, Trump explicó que el documento era altamente confidencial. Nadie más en la sala tenía la autoridad para examinarlo, escribió Smith.

Smith también presentó nuevos cargos penales contra Carlos De Oliveira, un trabajador de mantenimiento en el resort Mar-a-Lago de Trump en Florida. Según los cargos, De Oliveira ayudó a ocultar documentos gubernamentales confidenciales a los funcionarios que intentaron recuperarlos.

El abogado de De Oliveira no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Los cargos se hicieron públicos horas después de que Trump dijera que sus abogados se reunieron con los funcionarios del Departamento de Justicia que investigan sus intentos de anular su derrota electoral de 2020 ante el demócrata Joe Biden, en una señal de que pronto podría presentarse otra serie de cargos penales.

Donald Trump / Expresidente de Estados Unidos:

“Esto no es más que un continuo intento desesperado y agitado de la familia Biden y el Departamento de Justicia”.

Prosecutors brought new criminal charges against former President Donald Trump and accused a second of his employees with helping to evade officials trying to recover sensitive national security documents he took from the White House https://t.co/YBHrwZZ7FX pic.twitter.com/elst8irObn — Reuters (@Reuters) July 27, 2023

Trump es el primer expresidente de Estados Unidos en enfrentar cargos penales

Trump es el primer expresidente de Estados Unidos en enfrentar cargos penales y ya ha sido acusado dos veces este año, una vez en Nueva York por pagos secretos a una estrella porno y otra vez por documentos clasificados.

Los cargos no han afectado la posición de Trump como favorito en la carrera por la nominación republicana para desafiar al presidente Biden en las elecciones de 2024.

Por el contrario, la ventaja de Trump sobre su rival más cercano, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha aumentado. Una encuesta de opinión de Reuters/Ipsos a principios de este mes mostró que Trump aventajaba a DeSantis en un 47%-19% entre los republicanos, una ventaja más amplia que su ventaja de 44%-29% antes de la primera acusación en Nueva York en marzo.