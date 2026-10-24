Bolsonaro y Lula se enfrentan en el último debate previo a balotaje en Brasil

El senador Flávio Bolsonaro, ganador de la primera vuelta, y el actual presidente, el socialista Luiz Inácio Lula da Silva, protagonizaron el segundo y último debate antes de la segunda vuelta presidencial en Brasil.

Desde el arranque, Bolsonaro insistió en el tema que ya había presionado hace casi ocho días: la enorme deuda del país. Aseguró que el actual gobierno deja una deuda de 11 billones de reales que, dijo, pagará el trabajador. Señaló que la tasa de interés oficial ronda el 14% y acusó a un gobierno “derrochador” que aumenta el gasto y, para cubrirlo, sube los impuestos.

Lula, representante del Partido de los Trabajadores, intentó responder. Afirmó que la deuda pública hacia el futuro está muy ligada a la tasa de interés. Según dijo, su gobierno la situaba en 13%, pero con un Banco Central independiente se encuentra en 13.75%.

Las cifras respaldan la preocupación por el endeudamiento. La deuda pública brasileña supera los 2.1 billones de dólares, casi el 83% del PIB. En 2023 era de 74.3% y para 2026 llegó a 82.9%.

Bolsonaro señala aumento de violencia sexual en Brasil

En materia de seguridad, el Anuario Brasileño de Seguridad Pública 2023-2026 muestra un deterioro.

Los abusos sexuales pasaron de 74 mil 930 a 84 mil 388 durante el gobierno de Lula. Los desaparecidos aumentaron de 74 mil 061 a 84 mil 269. En ambos casos, la diferencia es de alrededor de 10 mil.

Tras la remontada de Bolsonaro en la primera vuelta, las encuestas más recientes marcan un empate técnico, aunque con una tendencia a su favor. Le dan 50.5% de la intención de voto al líder del Partido Liberal, frente a 49.5% de su rival, de 80 años.

Está en juego el futuro de la economía más robusta de América Latina. Si Bolsonaro gana el próximo domingo, Brasil podría cambiar de rumbo y la región pasaría de 12 a 13 países con gobiernos de derecha, frente a solo 6 de izquierda.