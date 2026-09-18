¿Sonará diferente? Esto se sabe del sonido del Segundo Simulacro Nacional del 19 de septiembre

¡No te espantes! Este 19 de septiembre se realizará el Segundo Simulacro Nacional 2026. El ejercicio busca que la población reconozca la señal de alerta y ponga en práctica las medidas de prevención ante un sismo. Por ello, antes del 19 de septiembre conviene conocer cómo funcionará el sonido de la alerta durante el simulacro y qué hacer cuando se active.

¿Cambiará el sonido de la alerta sísmica durante el simulacro?

Para el Segundo Simulacro Nacional del 19 de septiembre se contemplaron varias opciones de sonido.

Sin embargo, de acuerdo con las autoridades, debido a que el objetivo del ejercicio es que sea lo más parecido posible a una situación real, se decidió mantener el sonido original de la alerta sísmica.

El mensaje de la alerta sísmica que llegará a los telefenos, llegará en forma de una notificación emergente de texto, el cual interrumpe la pantalla de forma prioritaria, acompañada de un sonido estridente y vibración continúa durante aproximadamente ocho segundos.

https://twitter.com/SDRGobPue/status/2100645966667764134

“ESTO ES UN SIMULACRO. Este es un mensaje para probar el la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México- ESTO ES UN SIMULACRO”.

¿A qué hora sonará la alerta en el Simulacro Nacional?

El simulacro se llevará a cabo este sábado 19 de septiembre de 2026 a las 12:00 horas, tiempo del centro de México. El ejercicio se hace como concientización por los movimientos telúricos de 1985 y 2017, eventos que cobraron varias vidas en México.

En ese momento exacto, la Coordinación Nacional de Protección Civil enviará la señal para que los dispositivos móviles de la población empiecen a emitir la alerta programada.

Para el ejercicio de este 2026 se llevarán a cabo 5 hipótesis clave que se adaptarán a cinco regiones distintas:

Zona Centro, incluye Ciudad de México (CDMX): Sismo de magnitud 7.7 con epicentro en Tehuacán, Puebla.

Se aplicarán escenarios simulados para las zonas Noroeste, Noreste, Península de Yucatán y Golfo de Tehuantepec, donde sonará la alerta a las 12:00 horas.