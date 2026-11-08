Trágico hallazgo en CDMX: Localizan a una persona sin vida al interior de una casa en Centro Histórico

Terror en la CDMX. En las primeras horas de este 8 de noviembre, una persona fue encontrada sin vida al interior de un condominio en calles de la colonia Centro, en la Ciudad de México.
El lugar está ubicado en el número 13 de la calle Tres Guerras, en la Ciudad de México.Los servicios de de emergencia llegaron a la zona para atender a la persona.
Confirman fallecimiento en condominio de la colonia Centro; Fiscalía ya investiga
Elementos de Protección Civil de la alcaldía Cuauhtémoc acudieron al lugar de los hechos para realizar la valoración de la víctima; sin embargo, ya no contaba con signos vitales.
Tras el hallazgo el inmueble quedó bajo resguardo de elementos de la Policía Auxiliar, mientras personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, del área de Investigación Forense y Servicios Periciales, llevaron a cabo las diligencias y el levantamiento del cuerpo.
La información disponible hasta el momento no establece el sexo ni la edad de la persona, tampoco las causas de las lesiones o las circunstancias en que ocurrió el hecho.
¿Qué hacer si encuentro a una persona desmayada en calles de CDMX?
En caso de ir por las calles de la CDMX y encontrar a una personas desmayada, lo primero que debes hacer el llamar a los servicios de emergencia; revisa que la zona sea segura para acercarte.
Si la persona no responde ni respira, llama de inmediato al 911. Te compartimos algunos consejos.
- Evita acercarte al cuerpo, es importante asegurarte de tu seguridad antes de ayudar. Sobre todo si sospechas que es una escena del crimen o si es un accidente.
- Contacta inmediatamente a las autoridades al 911. Es importante que, si no hay peligro, no huyas del lugar, pues podrían confundirte con un implicado en el hecho. En caso de que corras peligro, aléjate y después contacta a las autoridades.
- No alteres la escena del crimen, es decir, no toques ni muevas nada porque podrías intervenir en la recopilación de evidencias del caso. De igual forma, si tocas algo y huyes, podrían considerarte un sospechoso.
- Cuando contactes con las autoridades intenta cooperar con toda la información que te pidan. Contesta lo que te pregunten de forma clara y concisa, sin olvidar mencionar si viste algo extraño.
- Finalmente, presenciar un cadáver puede ser muy traumático, así que la recomendación es buscar ayuda emocional si llegas a sentirte afectado.