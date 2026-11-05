¿Iban a lincharlos? Retienen a policías de CDMX con todo y patrulla tras muerte de una persona en Tlalpan

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) fueron retenidos por pobladores en la alcaldía Tlalpan tras la muerte de una persona.

Reportes policiales preliminares indicaban un supuesto intento de linchamiento de al menos dos oficiales por parte de varias personas, pero más tarde la SSC confirmó que se descartó tal situación.

Llegando más patrullas y apoyos al pueblo de Xicalco en Tlalpan parte alta por las agresiones a elementos de la policía. @trafico889 @LupitaJuarezH https://t.co/5Pm0BiFqmw — Condorelampago312 (@luismiguelbaraa) November 5, 2026

¿Por qué retuvieron a policías de CDMX en Tlalpan?

Los hechos ocurrieron este miércoles 4 de noviembre en la avenida México-Ajusco, colonia Pueblo de San Miguel Xicalco, al sur de la CDMX.

Ahí una patrulla fue retenida por parte de un grupo de personas que señalaban a los policías como posibles involucrados en un percance vial en el que una persona perdió la vida.

No obstante, las autoridades no dieron más detalles de la identidad de la persona y cómo se desarrollaron los hechos en los que falleció.

Esta noche se registra movilización de la @SSC_CDMX en la zona de Topilejo, luego de que pobladores retuvieran a al menos dos uniformados. #Video 🎥👇🏽 https://t.co/Lc9xPNSLbZ — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) November 5, 2026

Pobladores de Tlalpan liberan a policías

Al lugar llegaron más oficiales para controlar la situación y mandos de la SSC acudieron al sitio para dialogar con las personas.

Los vecinos que tenían retenidos a los policías los dejaron irse luego de que los pobladores aceptaron reunirse el día de mañana con autoridades de la Fiscalía General Justicia y personal de la Dirección General de Asuntos Internos para dar seguimiento a su denuncia.

