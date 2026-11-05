Autenticando...
  • Cerrar Sesión
tva (1).png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo
Última hora

Lo que se decide allá, impacta acá - Elecciones Estados Unidos 2026 - El poder del voto

¿Iban a lincharlos? Retienen a policías de CDMX con todo y patrulla tras muerte de una persona en Tlalpan

Una patrulla fue retenida por pobladores que señalaban a policías de CDMX como posibles involucrados en un percance vial en Tlalpan que dejó un muerto.

Policías de CDMX son atacados a balazos y hombre muere.
Los oficiales fueron amenazados por los tripulantes de una camioneta.|Sául Díaz

Escrito por: Iván Ramírez

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) fueron retenidos por pobladores en la alcaldía Tlalpan tras la muerte de una persona.

Reportes policiales preliminares indicaban un supuesto intento de linchamiento de al menos dos oficiales por parte de varias personas, pero más tarde la SSC confirmó que se descartó tal situación.

¿Por qué retuvieron a policías de CDMX en Tlalpan?

Los hechos ocurrieron este miércoles 4 de noviembre en la avenida México-Ajusco, colonia Pueblo de San Miguel Xicalco, al sur de la CDMX.

Ahí una patrulla fue retenida por parte de un grupo de personas que señalaban a los policías como posibles involucrados en un percance vial en el que una persona perdió la vida.

No obstante, las autoridades no dieron más detalles de la identidad de la persona y cómo se desarrollaron los hechos en los que falleció.

Pobladores de Tlalpan liberan a policías

Al lugar llegaron más oficiales para controlar la situación y mandos de la SSC acudieron al sitio para dialogar con las personas.

Los vecinos que tenían retenidos a los policías los dejaron irse luego de que los pobladores aceptaron reunirse el día de mañana con autoridades de la Fiscalía General Justicia y personal de la Dirección General de Asuntos Internos para dar seguimiento a su denuncia.

Tags relacionados
CDMX SSC CDMX Delitos