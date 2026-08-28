Seis meses de la guerra en Irán: ¿Qué país ha perdido más?

Cumplidos seis meses desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificara el ataque a Irán como una "excursión" militar que tomaría solo unas semanas, el conflicto iniciado como la Operación Epic Fury se ha transformado en un estancamiento geopolítico con severas repercusiones económicas a nivel mundial. Lo que Washington proyectó como un cambio rápido de régimen y la neutralización del programa nuclear en Teherán, se ha derivado en una crisis prolongada que afecta las cadenas de suministro globales y debilita la posición estratégica estadounidense.

El conflicto, ejecutado en conjunto con Israel, logró eliminar en sus primeros días al líder supremo Ali Khamenei y destruir infraestructura naval e instalaciones aéreas iraníes. Sin embargo, la resistencia de las Fuerzas Armadas de Irán y de la Guardia Revolucionaria —ahora bajo el mando de Mojtaba Khamenei— impidió el colapso del gobierno, desencadenando una respuesta asimétrica en todo el Medio Oriente.

Six months into the war, many Iranians are grappling with rising prices, economic uncertainty and fears of renewed conflict, while views of the country's leadership remain deeply divided. Reuters describes what daily life is like for people across Iran https://t.co/LeQGwQt3RW pic.twitter.com/wZ0wLohnnI — Reuters (@Reuters) August 28, 2026

Los costos geopolíticos de la guerra

Analistas de centros de investigación como el Center for Strategic and International Studies (CSIS) y Chatham House coinciden en que los mayores costos del conflicto no se limitan al territorio iraní, sino que han desequilibrado la seguridad en otros frentes globales:

Crisis de municiones y afectación a Ucrania: La intensa actividad defensiva contra los misiles y drones iraníes redujo los inventarios de interceptores occidentales. El presidente de Ucrania , Volodymyr Zelensky , confirmó que su país cuenta con apenas una décima parte de los misiles de defensa aérea necesarios para contener las ofensivas de Rusia , derivando en el periodo más mortífero para los civiles en Kyiv desde 2022.

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Del ataque militar a la asfixia económica

Ante la imposibilidad de forzar una rendición incondicional, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció la transición hacia la Operación Economic Outcast, una estrategia enfocada en profundizar las sanciones financieras para asfixiar la economía de Irán.

Pese a los bombardeos y la presión económica, el pueblo de Irán sufre los embates de la escasez, la inflación y la represión interna de un gobierno fuertemente militarizado. Por su parte, países vecinos del Golfo Pérsico han comenzado a restablecer canales de comunicación directa con Teherán para evitar que la inestabilidad destruya sus infraestructuras energéticas.

Mientras Irán asume el costo humano y material manteniendo una estrategia de supervivencia a largo plazo, Estados Unidos enfrenta un desgaste de credibilidad diplomática y militar que ha reconfigurado el equilibrio de poder global a favor de sus principales competidores estratégicos.