VIDEO: Seis niños y dos adultos quedan atrapados tras falla de un teleférico en Pakistán

En Pakistán, seis niños y dos adultos quedaron atrapados a más de 270 metros de altura tras romperse el cable de un teleférico; autoridades trabajan para rescatar a las últimas cuatro personas encerradas.

La Agencia Nacional de Gestión de Desastres informó que el cable se reventó a la altura de una región montañosa del noroeste del país, donde el teleférico es uno de los principales medios de transporte. Inclusive, los niños lo estaban utilizando para dirigirse a la escuela de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa.

Testigos narraron a la cadena CNN que el teleférico operaba con normalidad y no había registrado incidentes con anterioridad. Las Fuerzas de Seguridad y autoridades civiles se dirigieron al lugar para iniciar el rescate que se ha prolongado por más de 10 horas en la región.

Real-life Mission Impossible. Actual heroes! Heart-warming🤲🤲🤲🤲 pic.twitter.com/JG2NlYiHZP — Syed Talat Hussain (@TalatHussain12) August 22, 2023

Sigue el rescate de personas atrapadas en un teleférico en Pakistán

El subcomisario del distrito donde ocurrieron los hechos, Tanveer Ur Rehman, informó que un helicóptero de vigilancia llegó a la zona para dar paso al análisis del sitio y comenzar con el rescate de los seis niños y los dos maestros.

Hasta el momento, las autoridades han logrado rescatar a cuatro niños, quedando de esta manera dos menores más al interior del teleférico y los dos docentes. En el sitio se encuentran socorristas, integrantes del Ejército y civiles que han ayudado a liberar a las personas.

"Se está intentando añadir un nuevo cable para arreglar el telesilla. Se trata de un plan alternativo", dijo Ur Rehman al mencionar que un comando militar intentó llegar en dos ocasiones al teleférico, pero no tuvo éxito debido al aire en la zona y el reducido espacio para las maniobras.

Like i said, these kids are superhuman. pic.twitter.com/8tffoTolhm — Pakistan Army (@Pakistan_Army) August 22, 2023

Ordenan cierre de teleféricos

Tras conocerse el accidente, en el que quedaron atrapados seis niños y dos maestros en un teleférico, el primer ministro interino de Pakistán, Anwar-ul-Haq Kakar, ordenó cerrar todos los "teleféricos en mal estado y que no cumplen las normas" de la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres.

نگران وزیرِ اعظم انوار الحق کاکڑ کی بٹگرام میں پاشتو کے مقام پر چیئر لفٹ میں پھنسے 8 افراد کے فوری ریسکیو کی ہدایت



وزیرِ اعظم کی خستہ حال اور حفاظتی معیار پر پورا نہ اترنے والی چیئرلفٹس کو فوری طور پر بند کرنے کی ہدایت pic.twitter.com/wtMCj1CXna — Government of Pakistan (@GovtofPakistan) August 22, 2023

En la zona, el teleférico es indispensable para conectar a las zonas remotas con la provincia de Khyber Pakhtunkhwa. Sin embargo, muchos de estos son viejos y no han recibido un mantenimiento adecuado en los últimos años, según informaron medios locales.