La emoción por ver a la selección de Portugal se transformó en una mezcla de euforia pero tambuién de frustración durante la madrugada de hoy sábado en la Ciudad de México, donde el equipo europeo arribó a su hotel de concentración en la zona de Santa Fe, previo al esperado partido amistoso: México vs. Portugal 2026.

El encuentro, programado para este sábado en el renovado Estadio Banorte, ha generado gran expectativa entre los aficionados, quienes no dudaron en acudir desde horas antes para intentar ver de cerca a sus ídolos.

¿Cómo fue la llegada de Portugal a su hotel en Santa Fe?

El arribo ocurrió pasada la medianoche, bajo un fuerte dispositivo de seguridad en la zona de Santa Fe; elementos policiacos resguardaron el perímetro mientras el autobús con la delegación portuguesa ingresaba al hotel.

Desde temprano, decenas de seguidores se congregaron en el lugar; algunos incluso esperaron más de 10 horas con la esperanza de obtener una foto, un autógrafo o simplemente ver a los jugadores. “Quería ver a Cristiano, pero no va a venir… aún así aquí estuvimos esperando”, relató uno de los aficionados a cámaras y micrófonos de Azteca Noticias.

⚽🇵🇹 ¡Portugal ya está en CDMX!



La @selecaoportugal llegó a su hotel de concentración de cara al esperado el partido frente a México este sábado.



🔥 Con figuras internacionales y gran expectativa, el equipo europeo ya se prepara para un partido que promete espectáculo en la… pic.twitter.com/l858tKIoCb — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 28, 2026

Molestia entre los aficionados de la Selección de Portugal

A pesar de los gritos, pancartas y muestras de apoyo, ningún jugador salió a convivir con la afición, lo que generó inconformidad: “Llevamos aquí seis horas… hay niños que llevan más de 11 horas esperando y ni siquiera voltearon”, expresó un seguidor visiblemente molesto.

La ausencia de figuras como Cristiano Ronaldo también fue un factor que disminuyó el entusiasmo entre algunos de los asistentes, quienes llevaban mucho tiempo esperando para verlo como parte de esta convocatoria.

¿Cuándo y dónde será el partido México vs Portugal?

El partido amistoso entre México y Portugal se disputará hoy sábado 28 de marzo de 2026, a las 19:00 horas en el Estadio Banorte, recinto que será protagonista de su reinauguración tras una serie de trabajos de remodelación. Se espera un lleno total, con miles de aficionados listos para vivir una noche intensa de fútbol internacional.

México enfrenta a dos TITANES en la Fecha FIFA 🤩



Partidos IMPERDIBLES por @AztecaSiete#MiSelecciónAzteca



👇 MÉXICO vs PORTUGAL/BÉLGICA 🇲🇽🆚🇵🇹🇧🇪

📅 Sábado 28 de marzo / Martes 31 de Marzo

🕚 6:50 PM⁣

📺 Azteca 7

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Expectativa dentro y fuera de la cancha

Más allá del resultado deportivo, este encuentro representa una oportunidad para medir el nivel de ambas selecciones en un contexto de preparación internacional. Sin embargo, lo ocurrido en la llegada del equipo europeo deja una reflexión abierta: ¿deberían los equipos acercarse más a su afición, especialmente cuando la pasión cruza fronteras?

