Mujer intenta tomarse una selfie y muere en acantilado de Australia

Una mujer de 33 años murió mientras intentaba tomarse una selfie en las famosas rocas de Kangaroo Point, luego de que perdió el equilibrio y cayó en un acantilado de este sitio turístico de Australia.

Según medios locales, la víctima fue identificada como Fernanda Morella, originaria de Brasil, quien se encontraba en uno de los sitios más visitados del barrio Kangaroo Point, localizado en la ciudad de Brisbane.

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Las autoridades locales indicaron que Morella estaba en ese sitio observando la puesta de sol e intentó tomarse una selfie cuando ocurrió el accidente en el acantilado donde perdió la vida.

Un familiar de la víctima explicó a medios locales que ella había visitado las rocas con la intención de tomarse una fotografía para su colección, no obstante, ocurrió el trágico desenlace.

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Selfie cobró la vida de la mujer que llevaba varios años en Australia

Los servicios de emergencia llegaron hasta el lugar de los hechos y comprobaron que Morella había fallecido en el acantilado. La policía descartó que se tratara de un suicidio o una muerte ocurrida en circunstancias sospechosas.

La policía del estado de Queensland, donde se ubica el suburbio de Kangaroo Point, informó en un comunicado que está investigando la repentina muerte la ciudadana brasileña.

“Los oficiales fueron llamados alrededor de las 5:00 pm (hora local) del 6 de julio, después de que la mujer fue encontrada muerta en el fondo del acantilado. A pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencia, fue declarada muerta en el lugar”, detalló la autoridad local.

¿Quién era la mujer que murió al tomarse una selfie en Australia?

Fernanda Morella nació en Brasil, pero desde hace tres años vivía en Australia. Después del accidente, los familiares de la víctima fueron informados de su deceso, de modo que tanto el Consulado Honorario de Brasil en Brisbane y el Consulado General en Sydney les han brindado asistencia.

En declaraciones retomadas por medios locales, los amigos y familiares de Morella afirmaron que cayó al acantilado mientras veía una puesta del sol, en un día que debía ser de fiesta por su cumpleaños, “pero el destino no lo permitió”.

Las rocas de Kangaroo Point y sus alrededores suelen atraer a los turistas, quienes suelen organizar picnics o practicar rapel en el sitio. Otro lugar de interés en este suburbio de Australia es Story Bridge, un puente de acero que cruza el río Brisbane, cuyas plataformas son aprovechadas por los viajeros para escalar.

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