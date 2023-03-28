Habrá ley seca en Iztapalapa por representación de Viacrucis en Semana Santa 2023

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer si habrá ley seca en Iztapalapa por representación de Viacrucis en esta Semana Santa 2023. Esto durante la conferencia Bienestar en tu Colonia y la 180 Representación de Semana Santa en Iztapalapa.

En la conferencia de prensa también se encontró Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa, quien respondió a qué días habrá ley seca debido a la representación de la Pasión de Cristo durante la Semana Santa 2023.

#CDMX | ¡Esperan 2 millones de visitantes!



La fe se siente en cada rincón de #Iztapalapa; ya se ultiman los detalles para la edición 180 del #viacrusis, que volverá a ser presencial.



El reporte de @igarciabri en @TvAquiEntreNos. pic.twitter.com/lg2eHS2tyz — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 23, 2023

¿Qué días habrá ley seca en Iztapalapa por viacrucis en Semana Santa 2023?

"Habrá ley seca desde el día miércoles, jueves y viernes santo, para evitar que esos días se utilice para consumo de alcohol. Se calcula 300 millones de pesos como derrama económica", señaló Clara Brugada.

Esto quiere decir que desde el miércoles 5, jueves 6 y viernes 7 de abril, se llevará a cabo el operativo de ley seca en Iztapalapa en el marco de la Semana Santa 2023. Asimismo, destacó que se encuentran listos para recibir cerca de 2 millones de personas, nacionales e internacionales.

¿Qué día es el viacrucis en Semana Santa 2023 en Iztapalapa?

La Semana Santa 2023 comienza con el Domingo de Ramos, después se conmemora el Sábado de Gloria y termina con el Domingo de Resurrección. En Iztapalapa, la representación de la Pasión de Cristo será el viernes 7 de abril a partir de las 14:00 horas.

Ese día habrá un operativo de más de 3 mil elementos de seguridad y 2 mil personas de la alcaldía para apoyar en cuestiones logísticas y que el evento se lleve con total normalidad.

Cabe destacar que, después de los tres años de pandemia con restricciones sanitarias, se podrá ver la representación de la Pasión de Cristo de manera virtual y en vivo por la televisión a través de la señal de TV Azteca.

La crucifixión de Jesús se realizará aproximadamente a las 15:00 horas en el Cerro de la Estrella. Cabe recordar que el recorrido iniciará en la calle Aztecas y tendrá que pasar por los ocho barrios de Iztapalapa.