Acuerda Senado turnar a comisiones “Plan B” de Reforma Electoral

Este miércoles, el Senado de la República acordó que el llamado “Plan B” de la Reforma Electoral, aprobada en la Cámara de Diputados y propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) , sea turnada a las comisiones correspondientes.

Esta etapa servirá para su análisis más detallado, en cuanto sea recibida en esta instancia.

Oposición pide tiempo para análisis.

Los legisladores de los partidos de oposición piden que haya el tiempo suficiente para su estudio e incluso que haya un Parlamento Abierto.

Por su parte, el coordinador de senadores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ricardo Monreal se comprometió a que no habrá fast track en la discusión de esta propuestas que modifican las leyes secundarias en materia electoral, como sucedió con los diputados.

Sin embargo, existen voces en Morena que piden que lo aprobado en el recinto legislativo de San Lázaro se someta a discusión en el pleno del Senado la próxima semana.