Senador propone permisos de ausencia laboral para trabajadoras que cuiden a hijos enfermos

El Congreso de México mantiene una intensa actividad en los recientes días, entre iniciativas, discusiones y licencias para buscar gubernaturas. Recientemente, el senador Erandi Bermúdez Méndez dio a conocer una propuesta en la que pide permisos de ausencia laboral con goce de sueldo para las madres trabajadoras que tengan hijos enfermos de gravedad.

La propuesta de Bermúdez Méndez estipula que para ser válido tendría que ser aplicable en menores de 18 años, esta iniciativa se reflejaría en la Ley Federal del trabajo.

"Desgraciadamente alcanza a aquellas madres trabajadoras que día a día enfrentan el desafío de conciliar el rol de jefas de familia, pero también la responsabilidad laboral para poder llevar un sustento a sus hogares”, explicó el legislador del PAN.

Senador busca garantizar el derecho de las madres trabajadoras

El senador panista expuso cifras sobre las madres trabajadoras en México, detalló que en 2022 había 25 millones de mujeres laborando, de las cuales el 30 por ciento tenían hijos; agregó que busca que las políticas del país se sume en los lineamientos internacionales que abordar la igualdad de género y la protección de los derechos.

“Al otorgarles el derecho de ausentarse de sus labores con goce de sueldo, durante el periodo determinado por un médico, basándose en un certificado de salud, estamos reconociendo, primero, la importancia de su rol como madres de familia y, segundo, su responsabilidad fundamental de cuidar y tratar a sus hijos en los momentos de enfermedad”, sostuvo.

Bermúdez añadió que busca garantizar los derechos que tienen las madres trabajadoras, pues muchas veces no se considera por lo que atraviesan cuando sus hijos y familias tienen problemas de salud.

“La maternidad es un camino lleno de desafíos y sacrificios para las madres trabajadoras que, además, son jefas de familia”, señaló Bermúdez Méndez. Tales desafíos, advirtió, se multiplican por los salarios precarios y falta de seguridad social, entre otras cosas que incrementan la responsabilidad de criar y proveer a un hijo", explicó en el comunicado.