Senado de EU aprueban adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN

El Senado de Estados Unidos aprobó el miércoles 3 de agosto la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN, la expansión más significativa de la alianza de 30 miembros desde la década de 1990 en respuesta a la invasión rusa de Ucrania.

La cuenta en el Senado de 100 miembros fue de 95 a 1, con el senador republicano Josh Hawley votando en contra, el senador Paul votando presente y los senadores Cornyn, Leahy y Merkley no votando.

Los dos países solicitaron ser miembros de la OTAN en respuesta a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que ha advertido repetidamente a ambos contra unirse a la alianza.

"La agresión no provocada de Rusia en Ucrania ha cambiado nuestra forma de pensar sobre la seguridad mundial. Por eso apoyo firmemente la decisión de estas dos grandes democracias, Suecia y Finlandia, de unirse a la alianza defensiva más importante del mundo: la OTAN", dijo la senadora estadounidense de Minnesota, Amy Klobuchar.

La senadora añadió que estaba ahí "para dar mi pleno apoyo a Suecia y Finlandia para que ingresen a la OTAN".

Por su parte, el senador de Arkansas, Tom Cotton, dijo que: "Si Finlandia y Suecia se unen a la OTAN, la alianza sin duda será más fuerte".

Los 30 aliados de la OTAN firmaron el protocolo de adhesión el mes pasado, lo que les permite unirse a la alianza de armas nucleares liderada por Estados Unidos una vez que sus miembros ratifiquen la decisión.

La adhesión debe ser ratificada por los parlamentos de los 30 miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte antes de que Finlandia y Suecia puedan estar protegidos por la cláusula de defensa que establece que un ataque a un aliado es un ataque contra todos.

Important and historic day on our NATO journey: US Senate voted 95-1 to approve the ratification of Accession Protocols for Finland and Sweden. Thank you! pic.twitter.com/JEogQILckO — Veli-Pekka Kivimäki (@vpkivimaki) August 3, 2022

¿Qué dijeron los senadores de EU al aprobar la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN?

La senadora de Minnesota fue muy vocal respecto su apoyo. "Finlandia y Suecia, al dar el paso de ser miembros de la OTAN, no solo fortalecerán su propia seguridad, sino también la causa de la libertad en Europa y en todo el mundo. Y yo diría que, cuando las cosas se ponen difíciles, mantenemos a nuestros amigos más cerca".

Pero no todos los senadores opianron igual de la adhesión. Josh Hawley, senador de Missouri, expresó: "Nuestra política exterior debe ser sobre la protección de los Estados Unidos, nuestras libertades, nuestra gente, nuestra forma de vida. Y expandir la OTAN, creo, no haría eso".

Añadió que para Estados Unidos esto solo será un mayor trabajo y los distraería de temas más apremiantes: China.

"La expansión de la OTAN requerirá más fuerzas estadounidenses en Europa, más mano de obra, más potencia de fuego, más recursos, más gastos, y no solo ahora, sino a largo plazo [...] Hoy presento que eso significa votar en contra de expandir la OTAN y enfocarnos donde debemos, para hacer lo que debemos: determinar una China imperial".