Señales de que una multitud se puede convertir en una estampida

Eventos masivos como conciertos o festivales podrían convertirse en una trampa mortal si no se cuentan con las medidas de seguridad necesarias, tal como ocurrió con la estampida de Seúl. Sin embargo, existen algunas señales que te pueden alertan si te encuentran en un lugar que puede volverse riesgoso por la cantidad de gente.

Keith Still, profesor de Ciencias de Masas en la Universidad de Suffolk, habló con organizadores de eventos masivos y explicó a CNN cuáles son las señales de alerta sobre una posible estampida humana.

El experto indicó que una multitud se calcula por el número de personas por metro cuadrado; lo ideal es tener menos de cinco personas por metro cuadrado, si esa cifra se rebasa, podría volverse una situación peligrosa.

Al menos 146 personas murieron y más de 150 resultaron heridas tras una grave y multitudinaria estampida humana, ocurrida durante una fiesta de Halloween en el barrio de Itaewon, en Seúl, la capital de Corea del Surpic.twitter.com/BrduPbX64i — Rodrigo Saavedra 1️⃣🌳🧜🏻‍♂️🏳️‍🌈 (@R_SaavedraM) October 29, 2022

Still alertó que la primera señal de que un evento multitudinario se está saliendo de control y podría terminar en una estampida humana es cuando los cuerpos comienzan a tocarse y chocar entre sí.

“Cuando los cuerpos se tocan, esa alta energía y densidad pueden dar lugar a estas avalanchas y colapsos humanos”.

Otra señal peligrosa en un evento multitudinario es cuando las personas se balancean incontrolablemente, a lo que Still llamó “efecto de campo de trigo”.

Still indicó que para mantenerte a salvo en un evento con multitud de gente debes estar atento a las señales, cuando sientas que la gente comienza a aglomerarse ábrete paso entre la multitud hasta que tengas el suficiente espacio personal.

Lo que ocurrio hoy en el concierto de Travis Scott, fue más que extraño, la versión oficial dice que fue una estampida en la cual murieron 8 personas, pero los videos que circulan son de jóvenes sufriendo infartos en diferentes puntos sin que haya ningún tipo de estampida. pic.twitter.com/3LJJlkAYTq — Abel Sánchez (@abelsanchez_qro) November 7, 2021

¿Cómo evitar que un evento termine en estampida humana?

El experto indicó que los accidentes y muertes generadas por alguna estampida humana se pueden evitar con una buena organización.

La clave para prevenir una estampida humana está en que los organizadores estén atentos a la densidad para que en cuanto la gente aumente puedan detener o ralentizar el flujo de personas.

Añadió que una vez que hay demasiada gente en un lugar, reducir el hacinamiento se puede volver muy difícil y terminar en una estampida humana.