Responsable de masacre en sinagoga de Pittsburgh en 2018 fue sentenciado a muerte

Robert Bowers, de 50 años, fue sentenciado la pena de muerte por unanimidad. Un jurado federal lo halló culpabe de asesinar a sangre fría, y en masa, a 11 personas judías en una sinagoga de Pittsburgh en 2018.

Sus acciones representaron el ataque más mortífero jamás perpetrado contra los judíos en Estados Unidos. Esta decisión es la segunda que se toma durante la administración de Joe Biden.

Hoy fue el día más difícil. Creo que también fue el día más duro para el jurado. Fue un día difícil para el juez. Alan Mallinger / Perdió a su madre en la masacre

Luego de casi 10 semanas de juicio, donde estuvieron presentes más de 100 testigos, el jurado conformado por cinco hombres y siete mujeres, definió sin vacilar la suerte del responsable de la masacre en la sinagoga.

Por más de 10 horas, el jurado también evaluó todas las pruebas del caso que presentó la fiscalía contra Roberts y la defensa del tirador.

Dictar una sentencia de muerte no es una decisión fácil. Pero debemos exigir responsabilidades a quienes cometen actos tan terribles de antisemitismo, odio y violencia. Andrea Wedner / Perdió a su madre en la masacre

Por una parte, la justicia sostuvo la tesis de que Robert era antisemita y que tenía un profundo odio por la comunidad judía cuando decidió atacar la sinagoga. Esta posición se reflejó en la inexpresividad que demostró el acusado durante el proceso.

A su vez, la defensa quiso mostrar que el señalado asesino de la sinagoga tenía problemas mentales; que padecía de esquizofrenia y que tenía transtornos psicológicos.

Los miembros del jurado no estaban convencidos de esta inhabilidad mental o que la masacre en la sinagoga fuera motivada por delirios. Justamente, la falta de credibilidad fue lo que produjo la decisión.

La diferencia la marcó el fiscal del caso cuando logró convencer al jurado de que Bowers se había convencido de una teoría antisemita y antilatina para matar a estas personas en la sinagoga. De hecho, estas posiciones ideológicas radicales han popularizado gracias a la extrema derecha en Estados Unidos.

Cuando las personas que abrazan la supremacía blanca, el antisemitismo y la intolerancia, cogen las armas y las utilizan para matar o intentar matar a personas a causa de su fe, nuestra oficina y nuestros socios y las fuerzas del orden les harán rendir cuentas con todo el peso de la ley. Eric Olshan / Fiscal del caso

A federal jury sentenced Robert Bowers to death for killing 11 worshippers at Pittsburgh's Tree of Life synagogue in 2018 https://t.co/jd4aCKEfhX pic.twitter.com/HZSXMMIMyg — Reuters (@Reuters) August 2, 2023

La sentencia es la segunda que se procesa bajo el Gobierno del presidente Joe Biden, quien había criticado la pena de muerte durante la campaña electoral.

En el primer caso de este tipo, relacionado con un terrorista que condujo un camión U-Haul contra ciclistas y peatones en un carril de bicicletas de la ciudad de Nueva York, el jurado no logró llegar a una decisión unánime, lo que condujo a una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional.

Es necesario precisar que ambos casos fueron remanentes del Gobierno de Donald Trump.