Reducen a 10 años la sentencia de camionero cubano Rogel Aguilera

Jared Polis, gobernador de Colorado, redujo a 10 años la sentencia de Rogel Aguilera, el camionero cubano que recibió 110 años de prisión tras un accidente automovilístico que cobró la vida de cuatro personas en 2019.

El gobernador de Colorado escribió una carta de clemencia para Rogel Aguilera en la que calificó la sentencia como “altamente injusta”, pues agregó que aunque no está exento de culpa por el accidente, la condena era desproporcionada.

“Aunque no estás exento de tu culpa, tu sentencia es desproporcionada en comparación con la de muchos otros presos en nuestro sistema criminal de justicia que cometen crímenes violentos, intencionales, premeditados”.

Además, gracias a la reducción de la condena, el camionero cubano será elegible para que se le conceda la libertad condicional dentro de cinco años.

#30Dic ÚLTIMA HORA | Gobernador de Colorado acorta la pena de prisión del camionero cubano Rogel Aguilera-Mederos de 110 a 10 años.

Vía El Nuevo Herald. pic.twitter.com/hwiYQLBtet — CATERINA VALENTINO (@CATERINAV) December 31, 2021

“Creo que merece clemencia por varias razones. Fuiste condenado a 110 años en prisión, en realidad más que una cadena perpetua, por un acto trágico pero no intencionado”, escribió el gobernador en la carta de clemencia dedicada al camionero cubano.

¿Qué pasó en el accidente con el camionero cubano?

El 25 de abril del 2019, fallaron los frenos del tráiler que conducía el camionero cubano al oeste de Denver, lo que provocó que se impactará con otros vehículos estacionados, causando la muerte de Miguel Ángel Lamas Arellano, de 24 años; William Baily, de 67; Doyle Harrison, de 61 y de Stanley Politano, de 69.

De acuerdo con los peritos del caso, los frenos del tráiler que conducía el camionero cubano fallaron en un descenso empinado, y Aguilera continuó con su trayecto a pesar de que vió que salía humo.

Por lo que los fiscales del caso argumentaron que el camionero cubano tuvo varias oportunidades de evitar la tragedia, pero sus “malas decisiones” lo llevaron a estrellarse contra varios autos.

Ante dicho argumento, el jurado encontró culpable el joven cubano de seis cargos de asalto de primer grado con indiferencia extrema; diez cargos de intento de cometer asalto de primer grado con indiferencia extrema; dos cargos de asalto vehícular; un cargo de conducción imprudente; y cuatro cargos de conducción imprudente que causó muerte.

Tras darse a conocer que un juez sentenció al camionero cubano a 110 años en prisión, miles de personas manifestaron su inconformidad y solicitaron una revisión del caso, incluso algunos famosos se sumaron a las protestas en Colorado.

