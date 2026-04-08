¿Sentencia justa?: Condenan a adolescentes por abusar de una menor de edad en Chihuahua

La Fiscalía de Distrito Zona Sur de Chihuahua informó que sentenciaron a dos adolescentes, identificados bajo las iniciales M.I.A.H. y O.V.Q., por su responsabilidad en el delito de abuso sexual contra una menor de edad.

Este caso, que se remonta a los hechos ocurridos a principios del año pasado, concluyó mediante un mecanismo legal que permitió acelerar la resolución, garantizando que los responsables aceptaran su culpabilidad frente a las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

¿Qué pasó el 1 de marzo de 2025 en la colonia Juárez de Parral?

Los hechos que originaron esta investigación ministerial tuvieron lugar el 1 de marzo de 2025. Según el expediente integrado por la Unidad Especializada en Justicia Penal para Adolescentes Infractores, los ahora sentenciados interceptaron a la víctima y se la llevaron a la fuerza hacia una zona de construcciones abandonadas, conocidas localmente como "tapias", situadas en la colonia Juárez en Parral.

Fue en ese sitio donde cometieron la agresión sexual. La rápida intervención de las autoridades y la denuncia correspondiente permitieron que se iniciara un proceso penal bajo los protocolos específicos para menores infractores, buscando en todo momento proteger la identidad y la integridad de la víctima, quien también se encuentra en etapa de adolescencia.

¿Cuál es la condena por violación para menores en Chihuahua?

Ante la contundencia de las pruebas recolectadas por la Fiscalía, los imputados decidieron no prolongar el juicio y optaron por un procedimiento especial abreviado. Este recurso legal implica que los acusados reconocen su responsabilidad penal a cambio de una terminación anticipada del proceso.

Por lo tanto el castigo para los adolescentes que cometieron abuso sexual fue:



Libertad asistida: Se les impuso una medida sancionadora de un año bajo este esquema, lo que implica vigilancia y seguimiento estricto por parte de las autoridades judiciales.

Se les impuso una medida sancionadora de un año bajo este esquema, lo que implica vigilancia y seguimiento estricto por parte de las autoridades judiciales. Reparación del daño: Los sentenciados deberán cubrir el pago de 11 mil 314 pesos por concepto de reparación del daño moral causado a la víctima.

Este tipo de resoluciones buscan no solo el castigo, sino la reinserción social bajo supervisión, tratando de evitar la reincidencia en conductas delictivas graves. La Fiscalía reiteró su compromiso de otorgar certeza y seguridad a las víctimas mediante procesos transparentes y efectivos.

Sin embargo, algunos usuarios en redes sociales, comentaron que la condena no hace realmente justicia ante el daño provocado a la víctima y que debieron ser juzgados como adultos.