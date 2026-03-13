Vecinos destrozan tienda en Ocoyoacac, Edomex tras denuncia de abuso sexual contra una joven empleada

Habitantes de Ocoyoacac, Estado de México vandalizaron una tienda donde supuestamente una joven de 21 años —empleada del lugar— sufrió abuso sexual por parte de Alejandro “N”, dueño del local ubicado en la colonia Juárez Los Chirinos.

La molestia fue tal que los pobladores realizaron pintas en la fachada del local e incluso utilizaron un camión de volteo para golpear la cortina metálica del negocio, con el objetivo de impedir que siguiera operando.

¿Qué pasó con la joven que sufrió abuso sexual en Ocoyoacac?

De acuerdo con vecinos de la colonia Juárez Los Chirinos, la joven trabajaba en ese negocio cuando ocurrieron los hechos. La familia de la víctima vive en la parte superior del mismo inmueble, por lo que ese día creyeron que simplemente había bajado a cumplir con su jornada laboral.

La noticia del presunto abuso sexual cayó como un golpe para la comunidad, que asegura no haber vivido un caso similar en muchos años.

🚨 Habitantes de la col. Juárez, #Ocoyoacac, causaron destrozos en “Abarrotes Casa Arellano”, luego de que se señalara un presunto caso de agresión sexual contra una joven venezolana.



Incluso un camión fue usado para impactar la fachada. 🚛 pic.twitter.com/EwbQv8LlGB — Factor Mx (@factormx_) March 11, 2026

“No se vale lo que hicieron con esta niña y además de que la ultrajaron, la violaron… le hicieron lo que usted no tiene idea. La familia, si usted la ve, está devastada, no sabe qué hacer ni cómo reaccionar”, expresó María Eugenia Morales, vecina cercana a la familia.

La mujer explicó que la joven acudió al lugar confiando en que se trataba de su trabajo, sin imaginar lo que ocurriría. “La niña y su familia viven arriba y creyeron que venía a trabajar con toda la seguridad del mundo. ¿Cómo es posible que dos fulanos… yo creo que en su casa no tienen ni mamá ni hermana ni tías, porque se comportan sacando lo peor del ser humano?”, agregó la vecina.

Detienen al dueño de la tienda acusado de violación en Ocoyoacac

Elementos de seguridad detuvieron al presunto agresor durante el fin de semana. Posteriormente fue presentado ante el Ministerio Público y actualmente permanece bajo investigación por el delito de violación.

El caso está siendo atendido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que continúa con las indagatorias para esclarecer los hechos y determinar si hay más personas implicadas.

Aunque el presunto responsable ya fue detenido, la comunidad decidió manifestarse porque el negocio continuaba abierto. Para muchos vecinos, eso era una señal de que el caso no estaba siendo tomado con la seriedad necesaria.

“Es indignante que en estas instalaciones surgió un abuso a una persona que trabajaba con ellos y la Fiscalía no cerró. Seguía abierto y se nos hizo indignante, por eso tratamos de que no siguieran trabajando”, comentó uno de los testigos de la protesta.

Durante la manifestación, los pobladores realizaron pintas en la fachada del local y golpearon la entrada con un camión de volteo. La intención, dijeron, era evitar que el establecimiento siguiera operando mientras se investiga el caso.

Comunidad exige justicia por la joven violada en Ocoyoacac

Vecinos aseguran que la colonia es una comunidad pequeña donde la mayoría se conoce desde hace años, por lo que el caso ha generado un fuerte impacto. “Somos una comunidad donde nos conocemos de toda la vida, somos originarios de aquí y la verdad nunca habíamos tenido un caso como este”, explicó María Eugenia Morales.

La mujer también advirtió que la comunidad seguirá presionando para que el caso no quede impune. “Estamos sumamente indignados y vamos a seguir luchando hasta que se haga justicia. Queremos que se vayan, porque no sabemos a qué otro lado podrían ir a perjudicar”, señaló.