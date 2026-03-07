Cae director del Hospital Infantil de Tamaulipas por ignorar denuncias de abuso sexual

El IMSS-Bienestar confirmó la destitución de Vicente Plascencia como director del Hospital Infantil de Tamaulipas, luego de que presuntamente ignoró las denuncias de abuso sexual contra médicas residentes dentro de las instalaciones.

En su lugar fue designada la doctora Judith Cornejo Barrera, especialista en nefrología pediátrica, quien asumirá la dirección del centro médico.

La decisión se da en medio de una fuerte presión pública tras las denuncias de residentes que señalaron falta de apoyo institucional después de la agresión que ocurrió a finales de 2025.

¿Por qué destituyeron al director del Hospital Infantil de Tamaulipas?

De acuerdo con información oficial del IMSS-Bienestar, el relevo en la dirección del hospital forma parte de medidas para fortalecer la conducción institucional tras las denuncias realizadas por médicas residentes.

La institución expresó su solidaridad con las víctimas y aseguró que los hechos están siendo investigados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, que será la encargada de determinar responsabilidades.

Mientras avanza la investigación, el organismo federal aseguró que también se reforzarán protocolos de seguridad y mecanismos internos para prevenir cualquier tipo de violencia dentro del hospital.

¿Qué denunciaron las médicas residentes del hospital?

La indignación pública estalló el 3 de marzo, cuando una médica residente rompió el silencio durante una ceremonia oficial dentro del hospital.

Frente a autoridades y personal médico, la doctora levantó una cartulina donde resumía lo ocurrido la madrugada del 30 de diciembre de 2025.

Según el mensaje, un hombre ingresó al área de descanso de las médicas residentes y agredió sexualmente a dos doctoras que dormían tras terminar su guardia.

Pero el reclamo no solo fue por la agresión, sino por lo que consideran una respuesta institucional deficiente. Las médicas denunciaron varios puntos:



Que no recibieron apoyo médico, psicológico ni jurídico inmediato.

Que, según su versión, no se llamó a la policía tras la agresión.

Que la dirección del hospital habría obstaculizado su proceso legal.

También señalaron que no era la primera vez que ocurrían incidentes de seguridad en el hospital. En 2024, aseguran, se registraron robos, el ingreso de un hombre que acosó a otra residente y hasta la fuga de pacientes pediátricos.

¿Quién fue detenido por el caso de abuso en el Hospital Infantil de Tamaulipas?

El 9 de enero de 2026, la Fiscalía de Tamaulipas informó la detención de Carlos “G”, alias “La Rana”, paramédico del hospital, como probable responsable.

Sin embargo, una jueza determinó que no existían elementos suficientes para vincularlo a proceso, por lo que el acusado recuperó su libertad bajo el principio de presunción de inocencia.

La historia de Daniela García, la residente que denunció la agresión

Una de las médicas afectadas, Daniela García, relató en entrevista la pesadilla que vivió dentro del hospital. Según contó, ella y otra residente se acostaron cerca de la 1:00 de la madrugada en el área de descanso de médicas tras una guardia de más de 36 horas.

Poco después, el grito de su compañera la despertó. Dentro de la habitación había un hombre con el pantalón abajo. El sujeto, según relató, incluso dijo llamarse “Jesús” antes de salir del lugar.

La doctora también denunció fallas graves en la respuesta del hospital. Para Daniela y sus compañeras, el problema va más allá de un solo ataque.

“En menos de dos años entraron al hospital a robarnos, a acosarnos y a violarnos”, denunciaron las residentes en el mensaje público.

Médicas piden justicia y mayor seguridad en hospitales

Además de exigir que se identifique y castigue al responsable, las médicas también han pedido mejores condiciones de seguridad dentro del hospital.

En redes sociales, Daniela García incluso solicitó protección para ella y su familia, al asegurar que teme por su seguridad tras haber denunciado públicamente el caso. “Si nos pasó a nosotras, ¿qué pasa con los pacientes?”, cuestionaron las residentes.

Mientras tanto, la investigación continúa en manos de la Fiscalía de Tamaulipas.

