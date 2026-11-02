Finalmente lo sentenciaron: “El Pozoles” de La Unión Tepito, ligado a la muerte de modelo Kenny Mireya Finol

Lo apodan "El Pozoles", quien fue uno de los cabecillas del grupo delictivo La Unión Tepito en la Ciudad de México (CDMX). Tras ser detenido y llevar un proceso en contra, ya fue sentenciado; ¿cuántos años de cárcel el dieron?

Se trata de Brayan Mauricio Miranda, capturado en octubre de 2023, a quien las autoridades señalaban por delitos como homicidio, cobro de piso y extorsión a comerciantes de la zona Centro, venta y distribución de droga, entre otros ilícitos.

El caso de Kenny y "El Pozoles" de La Unión Tepito

Información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó hace dos años que era probable responsable del homicidio de la modelo venezolana Kenny Mireya Finol, a quien encontraron sin vida en 2018.

Este sujeto habría formado parte de la célula ligada a David "N", "El Pistache", considerado como mano derecha de Roberto Moyado Esparza "El Betito".

“El Pozoles” fue detenido junto con una mujer venezolana, en la calle Tonalá, de la colonia Roma Norte, de la alcaldía Cuauhtémoc.

Arrestan a Brayan Mauricio, alias “El Pozoles”, presunto líder de una facción de la #UniónTepito, vinculado a delitos como homicidio, cobro de piso y extorsión a comerciantes de la zona Centro, venta y distribución de droga. Es señalado por el homicidio de la modelo venezolana Kenny Mireya Finol, informó la @SSC_CDMX — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 14, 2023

¿Cuántos años de cárcel le dieron a "El Pozoles" de La Unión Tepito?

Brayan Mauricio Miranda, alias “El Pozoles”, identificado como uno de los líderes de La Unión Tepito, fue sentenciado a 5 años de prisión por posesión de narcótico con fines de comercio.

Tras cumplir con el proceso ante la autoridad judicial, la Fiscalía General de la República (FGR), en juicio oral, obtuvo sentencia condenatoria en contra de "El Pozoles".

Lo detuvieron cuando conducía un vehículo en el cual, después de una inspección, se localizaron 496.7 gramos de marihuana, 538.3 gramos de metanfetamina y 18.6 gramos de cocaína, confeccionados en bolsas de plástico transparente para su venta.

Por esos hechos, el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), en enero de 2024, recibió del fuero local la declinatoria de competencia en investigación complementaria.

La Fiscalía Federal en la CDMX continuó con el proceso en sus etapas hasta el juicio oral donde se obtuvo sentencia condenatoria de cinco años de prisión y la respectiva multa; se ordenó además el decomiso del narcótico.