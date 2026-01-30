Su violencia se ha incrementado al mismo tiempo que sus aliados. En calles del Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX), principalmente, los comerciantes y vendedores son víctimas de sus extorsiones. Ahora La Unión Tepito ha sumado un grupo que les ayuda.

La Unión Tepito opera en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, donde sus integrantes ejecutan las extorsiones a través del denominado derecho de piso , pero también se les vincula con homicidios, secuestros y narcomenudeo .

"Los Kena", banda ligada a La Unión Tepito en CDMX

Los reportes de la policía señalan la presencia de un grupo en la CDMX que ha tejido nexos con La Unión Tepito, grupo por el cual han desfilado cientos de personajes clave en la operación.

Ahora se sabe que la organización tiene relación con “Los Kena”, dedicados a la venta y distribución de narcóticos en la zona sur de la Ciudad y sus límites con el estado de Morelos, así como a la extorsión en las colonias Carmen Serdán y Emiliano Zapata, en la alcaldía Coyoacán.

Capturan a “El Güero” de Los Kena y más cómplices

Este viernes 30 de enero de 2026 se dio a conocer la detención de presuntos miembros de “Los Kena”, entre ellos Irán Salvador “N”, alias “El Güero”, de 40 años, identificado como supuesto líder de la célula delictiva.

Junto con él fueron detenidos los que serían sus presuntos colaboradores José “N”, de 28 años; Diego Gael “N”, de 21 años; Noé “N”, de 52 y a Arturo “N”, de 42 años de edad.

Aseguran droga tras cinco cateos en CDMX contra "Los Kena"

El arresto de estos hombres se llevó a cabo derivado de trabajos de investigación de gabinete y campo, por parte de agentes y policías locales y federales.

Las autoridades catearon cinco domicilios ubicados en la alcaldía Coyoacán, donde aseguraron varias dosis de aparente droga y detuvieron a los cinco hombres.

Los operativos se realizaron en atención a distintas denuncias por la probable comisión de delitos de almacenamiento y distribución de narcóticos en viviendas ubicadas en dicha demarcación.

¿Dónde estaban las casas ligadas con banda "Los Kena"?

El primer cateo fue en la avenida Santa Ana, en la colonia Ex-Ejido de San Francisco Culhuacán, donde decomisaron un kilogramo y medio de posible marihuana, 500 gramos de crystal y detuvieron a Irán Salvador “N”, alias “El Güero”.

Dos intervenciones más se llevaron a cabo en la colonia Carmen Serdán, una en la calle Gertrudis Bocanegra y otro en la calle María Tomasa Estévez, donde aseguraron 62 bolsas de con marihuana, una bolsa con cocaína a granel y ocho bolsitas más con la misma sustancia.

Los dos restantes se realizaron en la colonia Popular Emiliano Zapata, una en la calle Tierra y Libertad, y otra en la calle Anenecuilco, donde hallaron 78 bolsas con marihuana, varias dosis de crystal y detuvieron a los demás presuntos miembros de “Los Kena”.

