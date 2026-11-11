¡Como si fueran vacaciones! Muchos estudiantes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) suspenderán clases desde el jueves 12 de noviembre, lo que permitirá disfrutar de un megapuente de hasta cinco días.

Pero la suspensión no será igual en todo el país, ya que esto dependerá de las autoridades educativas de cada estado. Aquí te mostramos la lista.

¿Qué escuelas tendrán megapuente desde el jueves 12 de noviembre?

La Secretaría de Educación de Baja California Sur confirmó que las clases se cancelarán en distintos municipios debido a la carrera internacional SCORE Baja 1000, conocida como Cabo a Cabo.

Con el fin de proteger a los alumnos, desde el jueves 12 de noviembre no habrá actividades escolares en escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos del municipio de Los Cabos, en ambos turnos.

Para el viernes 13 de noviembre habrá suspensión en los cinco municipios de Baja California Sur , mismo que se extenderá hasta el lunes 16.

Por otra parte, en Minatitlán, Veracruz, se informó sobre la suspensión de actividades escolares el jueves 12 de noviembre por una reunión sindical.

¿Hay clases el viernes 13 de noviembre en México?

La mayoría de las escuelas públicas de educación básica no tendrán clases normales el viernes 13 de noviembre, debido a que el calendario de la SEP lo marca como día de descarga administrativa.

En algunos planteles se suspenderán actividades por el registro de calificaciones, mientras que otros seguirán su calendario habitual.

Por lo general, esta medida solo aplica en escuelas de educación pública de preescolar, primaria y secundaria. Mientras que las escuelas privadas suelen tener clases normales.

Por ello, padres de familia y estudiantes deben revisar los comunicados de cada plantel antes de considerar el viernes como el inicio del megapuente.

Calendario escolar 2026-2027 Fechas establecidas del calendario de la SEP 2026-2027 (SEP)

Megapuente SEP: ¿Cuándo regresan a clases los alumnos?

¡Es oficial! Debido a que el lunes 16 de noviembre es un día de descanso obligatorio por el aniversario de la Revolución Mexicana, el regreso a clases está marcado para el martes 17.

Aunque la Revolución Mexicana se conmemora el 20 de noviembre, el descanso oficial se recorre al tercer lunes del mes.

De esta manera, los alumnos que sí tengan clases el viernes 13 disfrutarán únicamente de un puente de tres días, del sábado 14 al lunes 16 de noviembre.