¿El viernes 13 de noviembre hay clases? Esto dice el calendario de la SEP 2026-2027

Las dudas entre padres de familia y alumnos sobre las fechas marcadas en el ciclo escolar por un presunto puente para este fin de semana. Ante la cercanía del próximo viernes 13, muchos se preguntan si hay clases de manera normal o si se trata de un día de descanso obligatorio.

Esto es lo que indica exactamente el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública, SEP, para ese día y las próximas fechas relevantes.

Registro de calificaciones el viernes 13 de noviembre

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP para el ciclo escolar 2026-2027, el viernes 13 de noviembre se encuentra marcado con un cuadro azul, lo que corresponde a una fecha destinada al registro de calificaciones por parte del personal docente, manteniendo las clases normales en las escuelas.

🎄📚 Ya hay fecha para las vacaciones de invierno: la SEP estableció que el último día de clases será el viernes 18 de diciembre de 2026. El descanso comenzará el lunes 21 y terminará el jueves 7 de enero de 2027https://t.co/IrJoBZJHCq — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 8, 2026

¿Hay clases el viernes 13 de noviembre?

Para despejar las dudas, el día transcurre con clases normales. Aunque muchas personas prestan atención a la fecha por supersticiones populares, en las aulas del nivel básico las labores y los procesos administrativos siguen su curso habitual según lo programado en el calendario oficial.

¿Cuándo será la próxima suspensión de clases?

Si estás checando los días de descanso que restan del mes, el calendario marca una pausa oficial en las actividades escolares para el lunes 16 de noviembre.

Esta suspensión se recorre con motivo de la conmemoración de la Revolución Mexicana, formando un fin de semana largo o puente para los estudiantes de educación básica.

¿Hay clases el lunes 16 de noviembre?

El descanso obligatorio del mes de noviembre permite a las familias disfrutar de un fin de semana largo que abarca desde el sábado 14 hasta el lunes 16 de noviembre.

Las clases se reanudarán de forma regular para todos los alumnos a partir del martes 17 de noviembre en los horarios habituales.

¡Descanso LARGO! 🏫 SEP confirma la FECHA EXACTA en la que alumnos tendrán 19 DÍAS SIN CLASES en TODO Guanajuato 🗓️https://t.co/0z67YkEtYU#SEP #Descanso #Guanajuato — TV Azteca Bajío (@aztecaBajio) November 9, 2026

Otras fechas importantes del ciclo 2026-2027

Además del puente de mediados de noviembre, el calendario de la SEP contempla las siguientes fechas conmemorativas, juntas de consejo técnico y los periodos vacacionales correspondientes al cierre de año, por lo que conviene revisar con anticipación las semanas que restan antes de las vacaciones decembrinas.