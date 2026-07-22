Fiscalía de Tamaulipas confirma causa de muerte de Dafne Zapata Quintos; ¿investigarán a la academia militarizada?

Tras la muerte de Dafne Zapata Quintos mientras estaba bajo resguardo en una academia militarizada, la Fiscalía de Tamaulipas reveló que la adolescente de 15 años de edad murió por asfixia, de acuerdo con los estudios forenses.

¿Qué dijo la Fiscalía de Tamaulipas sobre el caso de Dafne Zapata Quintos?

Jesús Eduardo Govea Orozco, fiscal general de Tamaulipas, declaró que asfixia es el “término médico forense”, pero rechazó brindar mayores detalles del caso debido a que no quiere contribuir a la especulación en la investigación del caso.

No obstante, abundó que la investigación del homicidio de Dafne Zapata Quintos es por el delito de feminicidio. Añadió que sólo es investigado este caso, por lo que no forman parte de la investigación las condiciones administrativas y de operación de la Academia Militarizada Marina Doenitz, donde murió la joven mientras estaba realizando un curso de verano.

¿Qué es la asfixia y cuáles son sus consecuencias médicas?

La asfixia ocurre cuando alguien tiene problemas para respirar porque un objeto obstruye las vías respiratorias, lo que causa que el oxígeno no llegue a los pulmones, explica la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Si una persona no recibe oxígeno en cuatro minutos, puede presentar daño cerebral, por lo cual es útil brindar primeros auxilios para salvar una vida.

Lo que dice la versión de la familia de Dafne Zapata Quintos

Cabe recordar que Alejandra Quintos, madre de Dafne Zapata Quintos había publicado en sus redes sociales el Certificado de Defunción de su hija, el cual establece que su hija murió por homicidio debido a asfixia por sumersión.

En un inicio, la escuela le argumentó que Dafne había muerto a consecuencia de un accidente.

