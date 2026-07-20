Cronología del caso Dafne Quintos: Todo lo que se sabe de la muerte de la menor en la Academia Militarizada Doenitz

El caso de Dafne Zapata Quintos Martínez, una menor de 13 años que murió luego de haber estado cuatro días en la Academia Militarizada de Marina Doenitz, continúa dando datos sobre las posibles causas que la llevaron a la muerte.

Esta es la cronología del terrible fallecimiento de Dafne Zapata y todo lo que se sabe hasta ahora.

Así fue la llegada de Dafne a la Academia Militarizada

Dafne salió de su casa en Ciudad Mante el pasado lunes 13 de julio al campamento de verano de la Academia Militarizada que se ubica en Ciudad Madero, Tamaulipas.

Su mamá, Alejandra Quintos, grabó el momento del traslado, donde se puede ver a la menor en buenas condiciones físicas.

¿Qué pasó con Dafne cuando llegó a la Academia?

Fue al día siguiente, el día martes 14 de julio, que le notificaron a la mamá de Dafne que se había desmayado mientras hacía un ejercicio y le pedían permiso para llevarla al doctor.

Después de que la atendieran, le aseguraron a Alejandra que su hija solo necesitaba reposo por una descompensación. Incluso, personal de la Academia le envió un video de la menor diciéndole a su mamá que todo estaba bien.

Para la noche del 16 de julio, cuatro días después de su llegada le hablaron a Alejandra para decirle que Dafne tenía mucha tos, vómito e incontinencia, por lo que decidieron meterla a bañar.

Tras el aviso, la menor se desvaneció y ya no mostraba signos de vida.

¿Quién le avisaba a la mamá de Dafne?

Lo que se sabe hasta ahora es que la mamá de Dafne recibía todos los avisos por parte de una mujer identificada como "Estrella", quien sería la encargada del área de mujeres.

Alejandra nunca se pudo comunicar directamente con su hija.

Exigen justicia por Dafne, la adolescente que murió en un campamento militarizado en Tamaulipas.



Su familia pide que el caso sea investigado como feminicidio y denuncia presuntas irregularidades, mientras la Fiscalía mantiene abierta la investigación.



Con el reporte de… pic.twitter.com/VoOavenQa4 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 20, 2026

¿De qué murió Dafne?

De acuerdo a la necropsia oficial, la muerte de Dafne habría sido por asfixia por sumersión, es decir, había agua dentro de los pulmones y tráquea, por lo que el certificado de defunción lo clasificó como un homicidio.

La mamá y la abuela de Dafne no creen que esto haya sido un accidente y aseguraron que la menor habría sido torturada, por lo que solicitaron una necropsia particular.

Juana, la abuelita de Dafne dijo: "me metí, la vi tiene heridas, tiene golpes aquí y aquí y en su naricita, eso no fue de una caída, eso fue de algo que le hicieron con fuerza, con mucha fuerza, no es un golpe, no es una cachetada, es algo que le hizo tronar su cabecita al grado de morir, de vomitar y de orinarse, como es posible"

Sobre la necropsia particular la mamá de Dafne comentó: "Estoy esperando la necropsia que yo mandé a hacer particular... yo quiero ver el peritaje mío comparado con el de ellos, porque tardaron mucho en avisarme que mi hija había muerto y son tres horas de Mante para acá... cuando yo llegué por mi hija nada más estaba la cinta, yo no vi policías, yo no vi nada"

De acuerdo a padres de otros alumnos, vecinos les advirtieron de gritos y llantos de los pequeños que salían de dicha Academia.

Exalumnos hablan de sus experiencias en la Academia Militarizada

Después de que el caso resonara tanto, exalumnos también relataron haber vivido amenazas, golpes, malos tratos y hasta acoso, mencionando también las tareas físicas tan agotantes que se les obligaba a hacer.

¿Qué dijo la Academia Militarizada de la muerte de Dafne?

La Academia reaccionó diciendo que la situación de la menor fue un accidente, el director, Luis Ponce, lamentó la pérdida y negó cualquier maltrato.

Mencionó que los 25 mil pesos que se pagó por el curso de verano se regresarían a la mamá de Dafne porque "solo lo ocupó cuatro días".

Nuevo giro en el caso #DafneQuintos.



La madre de la menor difundió el acta de defunción, donde se señala que la muerte fue clasificada como homicidio.



El documento contrasta con la versión inicial del campamento, que indicó que #Dafne se desvaneció mientras se #bañaba. pic.twitter.com/2rKwJv6mOT — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 20, 2026

Así fue el funeral de Dafne

El cuerpo de la menor llegó el sábado 18 de julio a Ciudad Mante, donde le dieron el último adiós.

Familiares y amigos se dieron cita para dar el último pase de lista y llevarle flores y muestras de cariñopara despedirse de ella.

Alejandra Quintos, su mamá, tomó el momento para exigir justicia por su hija.

Este 20 de julio se esperan marchas y movilizaciones para pedir a las autoridades que hagan su trabajo y detengan a los responsables de la muerte de Dafne Zapata.