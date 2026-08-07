Justicia para Dafne: su padre enfrentará juicio por presunto abuso cometido en 2019 en Tamaulipas

A unas semanas de la muerte de Dafne Quintos al interior de la Academia Militarizada Marina Doenitz, su madre volverá a luchar por justicia para su hija. Esto, luego de que se diera a conocer el juicio que enfrenta su padre, Gabriel “Z”, acusado del presunto abuso sexual que habría cometido contra Dafne cuando ella tenía apenas seis años de edad.

Con base en el expediente obtenido por Azteca Noticias, Gabriel fue detenido en 2019 y posteriormente obtuvo su libertad condicional. Sin embargo, siete años después, el proceso judicial iba a continuar con la declaración de Dafne, una vez que regresara del campamento militarizado.

Aunque la pequeña ya no esté aquí, su madre, Alejandra Quintos, aseguró que seguirá luchando para hacer justicia por ambas. También pidió que esto no desvíe la atención de los responsables de su feminicidio.

Caso Dafne Quintos da otro giro: Su padre enfrentará un juicio por abuso sexual

Azteca Noticias pudo constatar por documentos oficiales que el padre de la adolescente de 13 años, identificado como Gabriel “Z” fue detenido en agosto de 2019 e imputado por el delito de violación equiparada agravada en perjuicio de su hija por hechos ocurridos en Tamaulipas.

Durante el interrogatorio, Dafne, quien en ese entonces tenía 6 años de edad, declaró que no vivía con su papá, pero de vez en cuando pasaba los fines de semana con él.

El 3 de agosto de 2019, ella y su padre se encontraban viendo una película cuando, de acuerdo con la investigación, ocurrió el presunto abuso. Momentos después, la abuela de la menor se habría percatado de la situación y comenzó una discusión con Gabriel. Posteriormente, la mujer informó a la madre de Dafne, quien acudió a la casa acompañada de policías.

Durante su testimonio, la menor habría señalado que no era la primera vez que ocurría una situación así. Sin embargo, por miedo a ser regañada, nunca contó lo que vivió cuando veía a su papa. Tras los hechos, las autoridades solicitaron una orden de aprehensión.

Padre de Dafne es vinculado a proceso por abuso

Investigaciones realizadas por Elefante Blanco permitieron saber que Dafne al nacer solo fue registrada con los apellidos de su madre, y fue hasta noviembre de 2017 cuando el padre la reconoció legalmente.

A partir de 2018 se estableció un régimen de convivencias que se mantuvo vigente hasta 2019. Sin embargo, tras la detención del hombre, Gabriel recibió una restricción para acercarse a la familia de Dafne, razón por la que no estuvo presente durante el sepelio de la menor en julio de 2026.

A pesar de que el hombre había sido vinculado a proceso, el 7 de octubre de 2019, el Ministerio Público de Ciudad Mante dictó el acuerdo donde dijo que no era competente para investigar los hechos cometidos en Tampico.

Además de que un juez de control determinó que no existían elementos suficientes para mantener la vinculación a proceso, aún cuando la familia de la afectada metió diversos recursos legales.

Para diciembre de 2021, el padre de Dafne obtuvo resguardo domiciliario y para 2022 su medida cautelar fue sustituida a solo la obligación de firmar quincenalmente ante la autoridad judicial. según detalló Elefante Blanco.

Tuvieron que pasar cuatro años para que se estableciera una audiencia de juicio oral, donde estaba planeado que Dafne diera su testimonio del infierno que vivió hace años, sin imaginar que Dafne viviría otro infierno en Ciudad Madero, Tamaulipas.