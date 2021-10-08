VIDEO: Sequía provoca tormentas de arena en Brasil

El cielo de Brasil se cubrió de un polvo rojizo a causa de las inusuales tormentas de arena que azotaron en los últimos días al país. Expertos señalaron que este fenómeno se debe a la extrema sequía que sufren.

Explicaron que aunque en esta época son bastante comunes las tormentas de arena, las que se presentaron desde finales de septiembre y los primeros días de octubre fueron más intensas de lo normal.

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“Este fenómeno se debe a las potentes ráfagas de viento que soplaron estos días en la región que, combinadas con la sequía que sufre el país, agravan las tormentas y el viento levanta la tierra con mayor facilidad”.

Ciudades como Franca, Ribeirao Preto y Frutal, en los estados de Sao Paulo y Minas Gerais, fueron las más afectadas por el fenómeno natural que cubrió de arena ambientes urbanos y rurales con rachas de viento de hasta 100 km por hora.

"Las rachas de viento encuentran ese suelo arenoso y [además de la tierra] arrojan a la atmósfera contaminación, desechos, residuos de las quemadas, que también ocurren durante este período seco", dijo la meteoróloga Estael Sias.

De acuerdo con medios locales, al menos seis personas murieron en Sao Paulo por el derrumbe de árboles y casas derivadas de las tormentas de arena.

Cambio climático provocó inusuales tormentas de arena en Brasil

La meteoróloga también aseguró que las inusuales tormentas de arena son producto del cambio climático, debido a las altas temperaturas que se registraron durante este año.

En este siglo todos los años han sido de temperaturas récord. Hay más calor en la atmósfera, lo que acaba transformándose en energía para eventos extremos: lluvia, temporales, inundaciones, pero también sequía, frío y calor, desencadenando eventos como estas tormentas de tierra.

Por lo que prevén que el fenómeno se repetirá en los próximos días con la llegada de la humedad típica del invierno austral en Brasil a áreas que han sufrido de extrema sequía en los últimos meses.

Cabe destacar, que autoridades brasileñas informaron que atraviesan la peor sequía en 91 años, lo que provocó una bajada hasta niveles críticos de las reservas de las hidroeléctricas del centro-oeste y sur del país.

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