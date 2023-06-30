General de Rusia, Sergey Surovikin, era miembro secreto VIP del Grupo Wagner: CNN

El general ruso Sergey Surovikin, era un miembro secreto VIP del grupo de mercenarios de la empresa militar privada Wagner, según reveló la agencia CNN que citó documentos que le fueron compartidos.

Conforme a los documentos, obtenidos por el centro de investigación ruso Dossier Center, muestran que el general Sergey Surovikin, tenía un número de registro personal en el Grupo Wagner.

Breaking: Documents shared exclusively with CNN suggest missing Russian General Sergey Surovikin was a secret VIP member of the Wagner private military company. @mchancecnn reports from Moscow pic.twitter.com/HZNe2nHBYK — CNN International PR (@cnnipr) June 29, 2023

¿Altos mandos del ej+ercito ruso con membresías VIP del Grupo Wagner?

Según el Dossier Center, este General ruso aparece en la lista de miembros VIP del grupo de mercenarios Wagner, junto con al menos otros 30 militares de altos cargos y de los servicios de inteligencia de Rusia.

Cabe señalar que el General Surovikin no ha sido visto en público desde el sábado pasado, justo cuando trascendió un video en el que suplicaba al jefe del Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, que pusiera fin a su insurrección y desde ese entonces se desconoce su paradero.

Sergey Surovikin, es un condecorado comandante de la Fuerza Aérea de Rusia, de hecho es apodado como el "General Armagedón" por sus despiadadas tácticas a la hora de bombardear diversas ciudades en Siria. Lo que no se encuentra claro es lo que implica la membresía VIP del Grupo Wagner, además de si es que hay algún tipo de beneficio financiero.

Desde hace ya algún tiempo se sabía que el General Surovikin tenía vínculos con los mercenarios del Grupo Wagner, sin embargo en los documentos también se plantean dudas acerca de la cercanía de altos cargos del Ejército ruso y Wagner. Esas dudas aumentaron recientemente durante el intento de rebelión de Prigozhin, cuando los combatientes del Grupo Wagner lograron tomar el control de la ciudad de Rostov del Don en el sur de Rusia, sin que hayan enfrentado algún tipo de resistencia de parte del Ejército de Rusia.

Rusya’nın Ukrayna’daki birliklerinin komutanı Sergey Surovikin, elinde silahla video yayınladı:



"Wagner'in liderlerine, komutanlarına sesleniyorum. Beraber savaştık, kayıplar verdik, kazandık. Sizi durmaya davet ediyorum. Düşman, sadece ülkemizdeki iç siyasi durumun… pic.twitter.com/TKnUkskzhj — Erkin Öncan (@erknoncn) June 23, 2023

General “Armagedón” sabía del plan de rebelión de Wagner contra Moscú

Cabe señalar que Sergey Surovikin, subcomandante de operaciones militares de Rusia en Ucrania, sabía acerca de que Yevgeny Prigozhin, jefe de los mercenarios y líder del Grupo Wagner, planeaba una rebelión en contra de Moscú, según reveló en exclusiva el diario, The New York Times.

