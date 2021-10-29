Serie biográfica de Maradona revela detalles desconocidos

"Sueño Bendito", la nueva serie biográfica de Diego Armando Maradona, que promete revelar detalles poco conocidos de la vida y carrera del astro de fútbol argentino. Los pormenores de su origen humilde y cómo se convirtió en una figura mundial.

Aunque su historia fue relatada innumerables veces por medios internacionales, los productores de Maradona: sueño bendito consideraron que su vida, con sus triunfos futbolísticos y sus escándalos por el consumo de drogas y otros excesos, valía ser contada en una serie.

La primera temporada de la serie se estrenará en más de 240 países, con un esquema de 10 episodios de una hora que mostrarán la vida de Maradona desde sus comienzos en el barrio de Villa Fiorito hasta su recordado paso por Barcelona, Nápoles y la selección argentina.

"Diego" o "Pelusa", como se le conocía, considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, campeón del mundo con la selección argentina en el Mundial de 1986, murió el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, por un paro cardíaco en una casa en las afueras de Buenos Aires.

En este 10/10 maradoniano, sale el tráiler oficial a la cancha 💪⚽.



On this maradonian 10/10 the official trailer comes out to the field 💪⚽.#MaradonaTV pic.twitter.com/aTsXZ3urHu — Maradona: Sueño Bendito (@MaradonaOnPrime) October 11, 2021

La serie incluye imágenes de las jugadas más famosas de Maradona

La serie mezcla imágenes de archivo y la interpretación de reconocidos actores argentinos, que empezaron a filmarla cuando Maradona aún vivía.

Nicolás Goldschmidt, uno de los cuatro actores que interpretan a Maradona:

¿Si a él le hubiese gustado? Yo espero con todo mi corazón que sí. Hay un amigo que me dijo: Nos perdimos que el Diego te odie y te ame.

La serie comienza con Maradona tambaleando, con sobrepeso y la respiración agitada, en una playa de Punta del Este a los 40 años, cuando terminó internado en coma por una sobredosis de cocaína, mientras su mánager de entonces, Guillermo Coppola, intentaba esconder el episodio ante la prensa mundial.

El actor Jean-Pierre Noher, quien interpreta a Coppola en la serie:

Creo que hay muchísimas cosas que no se conocen y se van a descubrir porque tienen que ver con momentos privados, íntimos que van a aparecer en esta versión.

La serie muestra también la infancia de Maradona junto a su numerosa familia y el inicio de su carrera en Cebollitas a los 9 años, gracias a que un amigo del barrio le consiguió dinero para tomar el autobús que lo llevaría a conocer a su primer entrenador.

Juan Palomino, quien debió engordar 20 kilos para interpretar a Maradona de adulto: