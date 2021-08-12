Dan 3 años de prisión a Seungri, ex artista de K-pop, por prostitución

Seungri, exestrella de K-pop y exintegrante de la banda surcoreana BigBang, fue condenado a tres años de prisión luego de que un tribunal de Corea del Sur lo declaró culpable por los delitos como el de conseguir prostitutas para posibles inversores y uso de fondos robados.

De acuerdo con medios locales, el tribunal militar condenó a Seungri, cuyo verdadero nombre es Lee Seung-hyun, a pagar también una multa por casi un millón de dólares por cometer dichos delitos.

Seungri fue acusado en enero de 2019 de estar involucrado en una red de prostitución y de apuestas ilegales, algo que está prohibido en el país asiático incluso si es afuera de la nación asiática.

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El entonces estrella de K-pop conseguía prostitutas para posibles inversores de sus negocios y pagaba para tener estos servicios en su casa, según señaló el tribunal que lo condenó.

En la audiencia llevada a cabo en junio, Seungri negó por última vez que él estuviera involucrado en los delitos que se le imputaron.

¿Qué delitos cometió la exestrella de K-pop?

Seungri es acusado de contratar a prostitutas, así como de organizar una fiesta de Navidad con sus socios japoneses en la que participaron varias jóvenes como sus acompañantes.

Asimismo, se le acusaba de participar en una red de prostitución en el que se le encontraron mensajes de texto en su teléfono celular que sirvieron como pruebas para meterlo a prisión este jueves.

En 2019, en el apogeo de su carrera, Seungri fue acusado de prostitución. Tras darse a conocer el escándalo, la exestrella de K-pop se retiró de los escenarios y meses más tarde fue convocado a realizar el servicio militar.

El escándalo, centrado en varios clubes nocturnos en los que Lee estuvo involucrado, también arrastró a otras estrellas del K-pop, como Jung Joon-young y Choi Jong-hoon, que en 2019 fueron condenados a seis y cinco años de prisión, respectivamente, tras ser declarados culpables de violar en grupo a una mujer.

Jung también fue declarado culpable de filmar la agresión y distribuir las imágenes, que salieron a la luz cuando la policía investigaba a Lee. Las sentencias de Jung y Choi se redujeron posteriormente.

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