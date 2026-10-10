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VIDEO: Huracán “Isaías” toca tierra en costa del Golfo de México y provoca severas inundaciones

El huracán “Isaías” tocó tierra cerca de Destin, Florida, provocando severas afectaciones en la región.

Inundaciones en Estados Unidos por huracán “Isaías”
Inundaciones en Estados Unidos por huracán “Isaías”|X @WxScholl

Escrito por: Eder Martínez

El huracán "Isaías" tocó tierra cerca de Destin, Florida, en la costa estadounidense del Golfo de México, como categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, presentando vientos sostenidos de hasta 169 km/h.

En la última actualización, Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que se debilitó a categoría 1, aunque se mantiene la alerta, pues generó afectaciones, como inundaciones y crecida de la corriente.

Según reportes de medios estadounidenses, más de 512 mil personas de Florida y Alabama se quedaron sin energía eléctrica.

Por su intensidad y trayectoria, este ciclón no afectará a México, pues se ubica a mil 22 km al norte de Cabo Catoche, Quintana Roo.

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