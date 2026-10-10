VIDEO: Huracán “Isaías” toca tierra en costa del Golfo de México y provoca severas inundaciones

El huracán "Isaías" tocó tierra cerca de Destin, Florida, en la costa estadounidense del Golfo de México, como categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, presentando vientos sostenidos de hasta 169 km/h.

En la última actualización, Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que se debilitó a categoría 1, aunque se mantiene la alerta, pues generó afectaciones, como inundaciones y crecida de la corriente.

#CentralDeHuracanes | #Isaías impactó #Florida como categoría 2 🌀 Las primeras imágenes muestran la fuerza con la que tocó tierra en la ciudad de #Destin. Con ráfagas de viento de hasta 169 km/h, el fenómeno meteorológico ya causa estragos en la zona costera. Las autoridades instaron a la población a resguardarse. Más detalles: https://t.co/js0SYXRrEu — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 10, 2026

Según reportes de medios estadounidenses, más de 512 mil personas de Florida y Alabama se quedaron sin energía eléctrica.

Por su intensidad y trayectoria, este ciclón no afectará a México, pues se ubica a mil 22 km al norte de Cabo Catoche, Quintana Roo.