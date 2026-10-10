VIDEO: Huracán “Isaías” toca tierra en costa del Golfo de México y provoca severas inundaciones
El huracán “Isaías” tocó tierra cerca de Destin, Florida, provocando severas afectaciones en la región.
El huracán "Isaías" tocó tierra cerca de Destin, Florida, en la costa estadounidense del Golfo de México, como categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, presentando vientos sostenidos de hasta 169 km/h.
En la última actualización, Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que se debilitó a categoría 1, aunque se mantiene la alerta, pues generó afectaciones, como inundaciones y crecida de la corriente.
#CentralDeHuracanes | #Isaías impactó #Florida como categoría 2 🌀 Las primeras imágenes muestran la fuerza con la que tocó tierra en la ciudad de #Destin. Con ráfagas de viento de hasta 169 km/h, el fenómeno meteorológico ya causa estragos en la zona costera. Las autoridades instaron a la población a resguardarse. Más detalles: https://t.co/js0SYXRrEu— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 10, 2026
Según reportes de medios estadounidenses, más de 512 mil personas de Florida y Alabama se quedaron sin energía eléctrica.
Por su intensidad y trayectoria, este ciclón no afectará a México, pues se ubica a mil 22 km al norte de Cabo Catoche, Quintana Roo.