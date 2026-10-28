El boquete financiero de los 99 mil millones: las cuentas sin aclarar que dejó el sexenio de Andrés Manuel López Obrador

El sexenio Andrés Manuel López Obrador acumuló más de 99 mil millones de pesos sin justificar ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dinero de los mexicanos por el que nadie dio la cara. Pese a estas millonarias cantidades, los dictámenes ya se encuentran rumbo a su publicación sin rendir cuentas a los mexicanos.

En la revisión de la Cuenta Pública 2024, la oposición confrontó a Morena por 65 mil millones de pesos globales pendientes de aclarar en el último presupuesto del exmandatario. El diputado del PAN, Armando Tejeda, exigió responder dónde quedaron los recursos y revelar quién es el responsable de ese dinero que, acusó, "se robaron".

Desglose año por año del sexenio de AMLO

Año con año, la revisión del presupuesto detectó faltantes multimillonarios:



2019: Más de 44 mil millones de pesos.

Más de 44 mil millones de pesos. 2020: Más de 21 mil millones.

Más de 21 mil millones. 2021: Más de 9 mil millones.

Más de 9 mil millones. 2022: Casi 7 mil millones.

Casi 7 mil millones. 2023: Más de 11 mil millones.

Más de 11 mil millones. 2024: Casi 6 mil millones (5 mil 805 millones federales).

¡Duros cuestionamientos al manejo del erario! La oposición arremetió contra las irregularidades detectadas en la Cuenta Pública 2024, señalando 65 mil millones de pesos pendientes de aclaración entre estados, municipios y la Federación. Además, denunciaron subejercicios por 25 mil millones en el sector salud en pleno desabasto y un endeudamiento histórico de casi 2 billones de pesos durante el sexenio de @lopezobrador_, exigiendo explicaciones inmediatas sobre el destino de los recursos. @maxi_pelaezp con la nota en #HechosMeridiano con @VILLALVAZO13. — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 28, 2026

Gastó más en obras faraónicas que en prioridades de la población

El informe de 2024 demuestra que López Obrador priorizó sus megaobras sobre las urgencias ciudadanas. La diputada de Movimiento Ciudadano, Claudia Ruiz Massieu, señaló que el gobierno gastó de forma discrecional: ejerció 27 % más de lo autorizado en transporte —rubro del Tren Maya—, 15 % extra en energía por la ineficiencia de Pemex y 55 mil millones adicionales en la Marina.

En contraste, el panista Héctor Saúl Téllez denunció que el régimen dejó sin usar 25 mil millones de pesos en salud, mientras el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó 44 millones de mexicanos sin acceso médico básico.

Deuda de casi 2 billones de pesos

En un solo año, el expresidente contrató casi 2 billones de pesos en deuda. Ante esto, el diputado del PRI, Arturo Yáñez, exigió regresar los recursos y pidió ir tras el "joven Rey Midas" y el "cártel de las tres A": Adán, Andy y Amílcar. Pese a los señalamientos, Morena y sus aliados aprobaron el dictamen para publicarlo en el Diario Oficial de la Federación.