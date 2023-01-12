Shakira bombardea a Piqué con el estreno de la sesión con BZRP: “Te quedé grande”

Shakira rompió las redes y el streaming de la música nuevamente, pues luego del adelanto filtrado en los últimos días sobre su canción con Bizarrap, se estrenó de manera oficial SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53, el último sencillo de la artista colombiana en colaboración con el DJ argentino, donde la letra atacó "indirectamente" a su ex pareja, Gerard Piqué.

Con casi 4 millones de reproducciones en menos de una hora, Shakira dio el último "bombazo" en la polémica por la supuesta infidelidad que sufrió de Piqué, el exfutbolista español del FC Barcelona y con quien sostuvo una larga relación y que dio fruto a dos hijos, pero que en los últimos meses confirmaron su separación.

Con frases como "A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú" y "Esto es pa’ que te mortifique, mastique, trague, mastique", Shakira arremetió de forma más directa contra Gerard Piqué y que también recordaron a su nueva pareja, Clara Chía, pues dejó varios dardos que riman con su nombre:

Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena. Tiene nombre de persona buena Clara-mente, es igualita que tú

Estas son algunas de las frases que volvieron icónica la canción de Shakira ft BZRP, la cual recordó alguna de las otras "tiraderas" que otros artistas han hecho en el estudio del productor musical argentino, con la sesión con Residente como producto estrella, donde el principal afectado fue el reguetonero J Balvin.

¿Qué le hizo Gerardo Piqué a Shakira?

Durante los últimos meses se ha hablado mucho de una supuesta infidelidad por parte de Piqué a Shakira, el escándalo más sonado en el mundo del espectáculo por la separación de las dos estrellas, pues a pesar de que no han confirmado esta versión, la polémica llenó las redes sociales por la inmediata relación del futbolista con Clara Chía, con quien se le ha visto en las últimas semanas.

Reciéntemente en diciembre de 2022, Shakira y Piqué formalizaron su separación ante un juez en Barcelona, donde ratificaron el acuerdo al que llegaron sobre la custodia de sus hijos, quienes vivirán en Miami con la cantante colombiana.

Shakira y Piqué alcanzaron un acuerdo por la custodia de sus hijos en diciembre de 2022|Reuters

¿Qué canciones le ha dedicado Shakira a Piqué?

Esta última sesión de Bizarrap con Shakira es la última canción que la artista le dedica a Piqué, de acuerdo con sus fanáticos en redes sociales, quienes añaden algunas otras producciones a la lista, incluso desde antes de que confirmaran su separación.

