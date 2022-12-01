Shakira y Piqué firman acuerdo de separación por custodia de sus hijos

Este jueves, Shakira y Piqué formalizaron su separación ante un juez en Barcelona, donde ratificaron el acuerdo al que llegaron sobre la custodia de sus hijos, quienes vivirán en Miami con la cantante.

Alrededor de las 10:00 de la mañana (tiempo local) la colombiana llegó al juzgado de Primera Instancia y de Familia 18 en Barcelona, más tarde se vio a su expareja Gerard Piqué.

En el lugar ambos firmaron el acuerdo sobre la custodia de sus hijos, en el que el futbolista permite que Milan y Sasha se muden a vivir a Miami con Shakira, acuerdo que tardó varias semanas en consumarse.

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Shakira y Piqué firman en un juzgado español el acuerdo sobre que los hijos de la pareja se irán a vivir a Miami con la cantante



📹: Europa Press



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De acuerdo con medios españoles, Shakira y Piqué estuvieron en el juzgado alrededor de una hora y media, sin embargo, ambos llegaron y se fueron separados. Primero se fue la colombiana y más tarde llegó el futbolista.

¿Qué paso en la relación de Shakira y Piqué?

Shakira, de 45 años de edad, y Piqué, de 35, comenzaron una relación en el año 2011, no osbtante nunca se casaron.

Se conocieron poco antes de la Copa del Mundo de 2010 en Sudáfrica, cuando él futbolista apareció en el video musical de “Waka Waka" de Shakira, la canción oficial del torneo mundialista.

Tras una relación de 11 años, Shakira y Piqué hicieron público el final de su relación en un comunicado compartido en el mes de junio.

Desde entonces comenzó una serie de rumores sobre una supuesta infidelidad por parte del futbolista con una joven con quien se le ha visto en varias ocasiones, identificada como Clara Chía.

