Shanghai planea detener contagios por Covid-19 para esta semana

Shanghai planea detener la propagación del Covid-19 fuera de las zonas en cuarentena para esta semana, lo que permitiría a la ciudad aliviar aún más su confinamiento y comenzar a retomar la vida normal en medio de la frustración de la población.

El objetivo requerirá que los funcionarios aceleren las pruebas de Covid-19 y el traslado de los casos positivos a los centros de cuarentena, según un discurso de un funcionario local del Partido Comunista fechado el sábado, cuya copia fue vista por Reuters.

El nuevo objetivo de Shanghai de "Cero Covid a nivel comunitario" para el 20 de abril se comunicó en los últimos días a los cuadros del Partido Comunista de la ciudad y a organizaciones como las escuelas, según las fuentes, que declinaron ser identificadas ya que la información no es pública.

La definición de China del estatus de “Cero Covid” a nivel comunitario significa que no surgen nuevos casos fuera de las áreas en cuarentena.

Shanghai targets lockdown turning point by Wednesday https://t.co/ZtEX5LLtIS pic.twitter.com/Wwg688khWN — Reuters (@Reuters) April 17, 2022

Shanghai es la ciudad con mayor número de contagios por Covid-19

Shanghai se ha convertido en el epicentro del mayor brote de China desde que el virus se identificó por primera vez en Wuhan a finales de 2019, y ha registrado más de 320 mil infecciones por Covid-19 desde principios de marzo.

Ciudadanos de Shanghai han acudido a las redes sociales para descargar su ira contra las autoridades locales por las dificultades para conseguir alimentos, la pérdida de ingresos, las familias separadas y las malas condiciones de los centros de cuarentena. En ocasiones, las tensiones han desembocado en protestas públicas o enfrentamientos con la policía.

Economía China se ve afectada por brote de Covid-19

Laeconomía de China y las cadenas de suministro mundiales también se ven afectadas por el cierre de fábricas y los cuellos de botella en el transporte en muchas partes de China debido a las restricciones por el Covid-19.

Shanghai ya ha tomado medidas parciales para suavizar las restricciones. La televisión estatal informó el domingo que algunos supermercados habían reabierto sus puertas a los compradores, aunque muchos residentes expresaron su incredulidad en las redes sociales. Una cuenta en las redes sociales respaldada por el gobierno de Shanghái dijo que era en un distrito de las afueras.

Con información de Reuters.

