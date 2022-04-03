Shanghai realizará pruebas Covid-19 en toda la ciudad

Este domingo, la ciudad de Shanghai, China, ordenó a sus 26 millones de habitantes a someterse a dos rondas más de pruebas Covid-19, mientras crece el enfado entre la población por la forma en que las autoridades de la ciudad más poblada de China están abordando un alza récord de los contagios de coronavirus.

Los residentes de la ciudad de Shanghai deberán autoanalizarse utilizando kits de antígenos e informar de cualquier resultado positivo, expresaron funcionarios del Gobierno de Shanghai en una rueda de prensa, mientras que el próximo lunes se realizará una prueba de ácido nucleico en toda la ciudad.

"La tarea principal es eliminar por completo los puntos de riesgo y cortar la cadena de transmisión para que podamos frenar la propagación de la epidemia lo antes posible", dijo Wu Qianyu, inspector de la Comisión Municipal de Salud de Shanghai.

Shanghai asks entire city to self-test for COVID as frustration grows https://t.co/yjYkJ2slkP pic.twitter.com/H2tWeIIhwZ — Reuters (@Reuters) April 3, 2022

Shanghai ya había sido confinada días atrás

El bloqueo de Shangai, China ha perturbado la vida cotidiana y los negocios, mientras los trabajadores sanitarios y los voluntarios trabajan sin descanso para tratar de hacer pruebas a toda la población y abastecer a los residentes de víveres.

El número de casos deCovid-19 en China sigue siendo bajo en comparación con los estándares internacionales, pero los picos en lugares como Shanghái están poniendo a prueba su enfoque, hasta ahora exitoso, de acabar con el virus mediante estrictos controles y agresivas pruebas y rastreos.

La mayoría de las infecciones de Shanghái han sido asintomáticas, según los datos oficiales, pero el enfoque de "eliminación dinámica" de China exige a las autoridades que analicen, rastreen y pongan en cuarentena de forma centralizada todos los casos positivos.

Este domingo, Shanghai informó de 7,788 casos asintomáticos diarios de transmisión local, frente a los 6,501 del día anterior, mientras que los casos sintomáticos aumentaron de 260 a 438.

La ciudad representó la mayor parte de los 11,781 casos asintomáticos diarios de transmisión local de China continental y casi un tercio de los 1,506 casos sintomáticos. Ha sido el mayor recuento de casos en el país desde los primeros días de la pandemia, en febrero de 2020.

