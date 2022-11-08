Sheinbaum confirma inicio de campaña invernal en la CDMX

Ciudad de México. La jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, junto con Rigoberto Salgado, el encargado de la Secretaría de Bienestar; confirmaron el inicio de la campaña para hacer frente a la temporada invernal en las zonas altas de la CDMX.

Detalló que desde este día y hasta el 28 de febrero próximo, se harán recorridos y se entregarán 200 mil cobijas y 25 mil kits de invierno, además de servir 6 mil 950 cenas calientes diarias.

Ante la temporada invernal informamos recomendaciones y acciones para atender a la población en situación vulnerable que habita las zonas altas de la Ciudad. | #EnVivo🔴 https://t.co/V8RvSAQ7UV — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) November 8, 2022

Principalmente, detallaron, se realizará en el centro, donde habiten el mayor número de personas con vulnerabilidad, y en las alcaldías de las zonas altas como lo son: Magdalena Contreras, Tlalpan Tláhuac, Milpa Alta, Xochimilco, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón y Cuajimalpa.

Explicaron que se va a atender 4 mil 448 colonias, beneficiando así a 200 mil personas.

Se detalló que serán 43 colonias de Álvaro Obregón, 13 de Azcapotzalco, 19 de Coyoacán, 22 de Cuajimalpa, 22 de Cuauhtémoc, 34 de Gustavo A. Madero, 17 de la Alcaldía Iztacalco, 68 de Iztapalapa, 25 de Magdalena Contreras, 10 de Miguel Hidalgo, 13 de Milpa Alta, 40 de Tláhuac, 47 de Tlalpan, 35 de Venustiano Carranza y 40 de Xochimilco.