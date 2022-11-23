Sheinbaum revela intenciones de casarse con Jesús María Tarriba Unger

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), reveló que busca casarse con su actual pareja, el doctor en ciencias, Jesús María Tarriba Unger.

En entrevista radiofónica, la jefa de Gobierno también dijo que busca ser presidenta de México y más tarde, en conferencia de prensa confirmó la noticia.

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La jefa de Gobierno de la #CDMX, @Claudiashein, confirma que se va a casar con su actual pareja Jesús María Tarriba Unger. pic.twitter.com/1xBdVNeENJ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 23, 2022

"Sí nos vamos a casar, los dos decidimos... Es muy inteligente, es muy tranquilo", confesó la mandataria. Es una maravilla tener una pareja, es muy tranquilo, él vive feliz leyendo. A veces tocamos junto guitarra", agregó en entrevista.

"En realidad fue una decisión mutua, estamos muy contentos y va a ser algo muy íntimo. Todavía no tengo fecha, pero va a ser algo muy íntimo, no vamos a hacer gran fiesta", confesó tras concluir el evento sobre la Red de Mujeres por el Bienestar.

¿Quién es el novio de Sheinbaum?

Jesús María Tarriba Unger es la actual pareja sentimental de la jefa de Gobierno, cuyo romance se remonta a su época de universitarios, cuando ambos estudiaban Física en la UNAM.

De acuerdo con la mandataria, Jesús María Tarriba Unger cursaba un año abajo de ella y su noviazgo duró aproximadamente un año.

Sin embargo, Sheinbaum se casó con quien fuera el fundador del PRD, Carlos Imaz Gisperta, con quien tuvo una hija.

Años después, Sheinbaum reveló que se reencontró con Jesús María Tarriba Unger a través de Facebook cuando era jefa delegacional de Tlalpan.

Para entonces ambos ya se encontraban divorciados de sus respectivas parejas.

En varios eventos públicos, la jefa de Gobierno ha aparecido con su novio actual, de los más destacados fue la celebración de la Independencia de México, en donde Jesús María Tarriba Unger convivió con el Presidente.

Actualmente Sheinbaum y Jesús María Tarriba Unger viven juntos y la mandataria suele hacer lives en sus redes sociales en donde aparece su pareja sentimental.

Jesús María Tarriba Unger cuenta con un doctorado en Física y según su perfil de LinkedIn, actualmente trabaja en el Banco de México (Banxico) como especialista en modelos de riesgos financieros.