¿Cruzazuleada? Sheinbaum no llega a encuentro de militantes en estadio de la CDMX

La coordinadora de la Defensa de la 4T, Claudia Sheinbaum, no llegó al Estadio Ciudad de los Deportes para sostener un encuentro con militantes del partido Morena que se dieron cita desde temprano y no les quedó más que abandonar las instalaciones.

En punto de las 18:50 horas, las personas que esperaron por más de tres horas recibieron la noticia que Sheinbaum no podría llegar, por esto el presidente del partido guinda, Mario Delgado, aseguró que lo mejor sería reagendar al no tener la suficiente organización.

¿Primer revés para la Dra. Claudia Sheinbaum en la CDMX?

No se llenó el Estadio de la Ciudad de los Deportes y no llegó a la firma de convenio con los militantes de la capital. pic.twitter.com/w4V75CsW5I — Víctor Hugo MV 😷 (@TwittorHugoMV) October 25, 2023

¿Cuándo se reagendó el nuevo mitin de Morena con Sheinbaum en Ciudad de los Deportes?

En el evento, Mario Delgado, lamentó la falta de organización, pues las gradas podían verse prácticamente vacía e incluso se realizó un reacomodo para que la parte central se viera con gente, ante esto, el representante del partido guinda insistió que muchas personas querían estar en el evento, pero nunca se enteraron.

La nueva fecha establecida por los militantes de Morena será el domingo 12 de noviembre con la intención de hacer un "gran evento" y tener una mejor organización.

"Necesitamos redoblar esfuerzos en todos los sentidos en todos las colonias y barrios y alcaldías (...) el 12 de noviembre tenemos que hacer un gran evento, el doble y el triple de esto", señaló.

Hasta el momento Sheinbaum no se ha pronunciado al respecto, aunque se espera que en las próximas horas lo haga; su gira indica que el próximo miércoles estará en Hidalgo del Parral, Chihuahua.

Arrancamos otra semana de encuentros por todo el país con la incansable militancia.



Nuestra coordinadora @Claudiashein estará en CDMX, Chihuahua, Durango, NL y Veracruz. ¡Acompáñala! pic.twitter.com/bgGscljBkQ — Morena (@PartidoMorenaMx) October 24, 2023

Abandonan a Josefina Vázquez Mota en pleno discurso en el Estadio Azul

En redes sociales no tardaron en comparar el episodio que se vivió este martes 24 de octubre en el Estadio Ciudad de los Deportes con el que Josefina Vázquez Mota vivió en 2012 cuando en pleno discurso sus simpatizantes la abandonaron.

Durante el mitin en el entonces Estadio Azul, el plan era congregar a 40 mil simpatizantes para tomar protesta como candidata presidencial; sin embargo, el largo tiempo de espera provocó que después de las 13:20 horas las personas comenzaran a abandonar el inmueble.