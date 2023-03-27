Sigue Doble Hoy No Circula por contingencia ambiental este lunes 27 de marzo en CDMX y Edomex

Continúan las malas condiciones del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México, conformada por la Ciudad de México y Estado de México, por lo que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) confirmó que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica, activada desde el pasado sábado. Ante esta situación, se activa el Doble Hoy No Circula y todas las medidas de prevención para el lunes 27 de marzo de 2023.

"De acuerdo a los pronósticos meteorológicos, mañana la posición del sistema anticiclónico, se prevé mantenga su condición ocasionando estabilidad atmosférica, poca o escasa nubosidad que favorecerá la formación de ozono", informó la CAMe mediante un comunicado debido a los registros del aire capturados durante la tarde de este domingo.

📄#ComunicadoCAMe |

Se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM y sus medidas para este lunes 27 de marzo, para disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud.

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Qué autos descansan por el Doble Hoy No Circula el lunes 27 de marzo

De acuerdo con los lineamientos de la CAMe y el Doble Hoy No Circula, para mañana lunes 27 de marzo descansan los autos con holograma "0" y "00" con engomado amarillo y terminación de placa 5 y 6. Adicionalmente, mañana no circulan todos los vehículos con holograma de verificación 1 y cuyo último dígito numérico sea 0, 2, 4, 5, 6 y 8.

En el caso de los coches con el holograma número 2, este lunes tendrán prohibido circular absolutamente todos los autos que porten este distintivo. Recuerda que estas restricciones aplican desde las 5:00 y hasta las 22:00 horas.



Todos los autos con holograma 2.

Autos de holograma 1 cuyo último dígito sea 0, 2, 4, 5, 6 y 8.

Coches con holograma "0" y "00" con engomado amarillo y terminación de placa 5 y 6.

Vehículos que no porten holograma de verificación, como los autos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras.

Qué autos descansan por el Doble Hoy No Circula este lunes 27 de marzo de 2023 en CDMX y Edomex

¿Qué autos no tendrán el Doble Hoy No Circula el lunes 27 de marzo?

Para este lunes 27 de marzo tendrán permitido circular los autos de holograma "0" y "00" que no tengan engomado amarillo y terminación de placa 5 y 6. Además de todos los autos eléctricos e híbridos en la CDMX y Edomex. De igual forma están exentos los coches particulares que atraviesen circunstancias manifiestas y urgentes para atender una emergencia médica.

¿De cuánto es la multa por circular en Doble Hoy No Circula este lunes?

No olvides que si tu auto descansa este lunes 27 de marzo por el Doble Hoy No Circula, en caso de arrancarlo podrías ser multado por autoridades de tránsito de la CDMX y del Edomex. La multa por infringir la reglamentación en la capital asciende a entre 20 y 30 UMA (Unidad de Medida y Actualización), además de que el vehículo deberá ser trasladado al corralón.

Esta cifra equivale a entre 2 mil 74 pesos y 3 mil 112 pesos mexicanos, a lo que se le suma el traslado al depósito de aproximadamente 827 pesos, por lo que se resalta el llamado de atender a las autoridades y no circular si tu auto tiene restricciones este lunes por el Doble Hoy No Circula.

Doble Hoy No Circula: Se mantiene contingencia ambiental para el lunes 27 de marzo 2023 en el Valle de México

¿El programa Hoy No Circula aplica en el Estado de México?

Recuerda que el programa Hoy No Circula también aplica para el Estado de México (Edomex), pero solo para 18 municipios conurbados a la capital. Por lo que a continuación te decimos en cuáles no deberás circular este lunes 27 de marzo:

