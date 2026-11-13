La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Yassahara Cruz, solicitó la renuncia de tres directivos integrantes de la Junta General Ejecutiva luego de hacer una evaluación sobre su desempeño al frente de sus respectivas áreas. Los funcionarios a quienes se les pidió dejar el cargo son Yessica Alarcón, titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral; Alejandro Sosa, encargado del Registro Federal de Electores; y Jorge Egren, responsable del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN).

Durante un breve encuentro con medios de comunicación, la titular del organismo electoral explicó que esta determinación deriva de un acuerdo alcanzado en mesas de trabajo entre las consejerías del instituto. Ante los cuestionamientos sobre el momento en que los directivos quedarán formalmente separados de sus funciones, Blanca Yassahara Cruz pidió oportunidad para concluir los trámites administrativos correspondientes y así formalizar los relevos dentro de la estructura ejecutiva.

¿Cuántas renuncias van en el INE desde la salida de Guadalupe Taddei?

Con estas tres solicitudes de separación del cargo, ya suman 33 renuncias y bajas dentro del INE desde el escándalo de corrupción y la salida de Guadalupe Taddei. De acuerdo con el recuento documentado previamente por Azteca Noticias, ya se habían concretado 30 salidas entre colaboradores cercanos, mandos operativos y directivos —concentradas principalmente en la Oficina de la Presidencia (18 bajas), áreas administrativas, la Secretaría Ejecutiva, Prerrogativas y Partidos Políticos, así como los primeros relevos en la Junta General Ejecutiva—, a las que ahora se suman las dimisiones solicitadas en el RFE, lo Contencioso Electoral y la formalización de salida en el SPEN.

Respecto a si se prevén más movimientos en el corto plazo, Blanca Yassahara Cruz señaló que cualquier relevo adicional dependerá del avance en las evaluaciones que mantiene el órgano colegiado en todas las áreas del instituto. Precisó que las renovaciones de titulares no se determinan de un día para otro, sino que se concretan únicamente cuando existe consenso entre las consejerías respecto a la necesidad de mejorar el funcionamiento de cada dirección o unidad técnica.