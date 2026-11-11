Cada vez son más intensos los rumores sobre que Guadalupe Taddei, ex Consejera del INE, habría abandonado el país tras el escándalo de los contratos millonarios asignados a su circulo cercano, pero ¿qué hay de cierto en estas versiones?

Ante la creciente especulación, el Gobierno federal aclaró la situación sobre el paradero de Taddei.

¿Qué se sabe sobre el paradero de Guadalupe Taddei?

¿Se dio a la fuga? Durante la conferencia mañanera, Claudia Sheinbaum aclaró que Guadalupe Taddei no salió del país, a pesar de que se desconoce su paradero actual.

La mandataria explicó que el Instituto Nacional de Migración (INM) respondió que no podía hacer pública este tipo de información.

“No tenemos ninguna información de que ella haya salido del país y tampoco el empresario”, explico durante su conferencia matutina de este miércoles.

#MañaneraDelPueblo desde Palacio Nacional. Miércoles 11 de noviembre 2026 https://t.co/aFTBATmhcg — Gobierno de México (@GobiernoMX) November 11, 2026

Investigaciones tras la salida de Guadalupe Taddei, ex Consejera del INE

La salida de Guadalupe Taddei como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) a finales del mes de octubre desencadeno una serie de investigaciones institucionales, auditorías y cambios al interior del organismo electoral y de instancias federales.

Investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF): La ASF indaga las contrataciones públicas y operaciones de gasto del INE y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). Esta revisión incluye un análisis histórico de patrones de adquisición de insumos electorales que se remonta hasta el año 2000.

La ASF indaga las contrataciones públicas y operaciones de gasto del INE y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). Esta revisión incluye un análisis histórico de patrones de adquisición de insumos electorales que se remonta hasta el año 2000. Expedientes internos de corrupción: El INE mantiene abiertos al menos 18 expedientes de investigación. Estos se enfocan en presuntos actos de corrupción, conflictos de interés y asignaciones directas o irregulares de contratos a proveedores de materiales electorales.

El INE mantiene abiertos al menos 18 expedientes de investigación. Estos se enfocan en presuntos actos de corrupción, conflictos de interés y asignaciones directas o irregulares de contratos a proveedores de materiales electorales. Denuncias por evidencias filtradas: Se han presentado más de 15 denuncias formales respaldadas por material probatorio entregado por informantes, el cual incluye videos, fotografías y mensajes que ligan a exfuncionarios con redes de proveeduría polémicas.

Taddei bajo la lupa por contratos .@latinus_us presentó nuevos videos y una lista que, según el programa, mostrarían acuerdos entre Guadalupe Taddei y el contratista Alfredo Hernández Casillas para repartirse dinero de contratos del @INEMexico. En un video fechado el 16 de febrero, ambos hacen cuentas de supuestos pagos mensuales; la lista incluye 15 millones 321 mil pesos y otras cifras cuya moneda no se especifica. @MLopezSanMartin con los detalles en #HechosAM. — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 11, 2026

La red del contratista favorito y los contratos que tumbaron a Taddei del INE

Investigaciones sobre una presunta red de proveedores vinculada a José Alfredo Hernández Casillas y a Guadalupe Taddei derivaron en la revisión de contratos millonarios y presuntos conflictos de interés en el INE.

Las irregularidades documentadas llevaron a la congelación de partidas, investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación y a la salida de Taddei de la presidencia del organismo.