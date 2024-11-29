Silvia Pinal es una de las artistas más influyentes en la historia del cine en México, al ser un referente tanto en el séptimo arte como en la televisión y el teatro. Por ello, su vida personal ha tomado también relevancia por sus relaciones amorosas a lo largo de su vida y los hijos que tiene.

La actriz de origen sonorense ha destacado en más de 60 históricas representaciones teatrales que han quedado en la historia del arte mexicano y en infinidad de películas en la época de oro del cine mexicano, además de su trayectoria en televisión.

Sin embargo, otro aspecto que ha despertado el interés de los seguidores de Silvia Pinal es su vida amorosa, ya que se casó en cuatro ocasiones y tuvo cuatro hijos.

¿Cuántos hijos tiene Silvia Pinal y quiénes son?

Sylvia Pasquel

Es la hija mayor de Silvia Pinal, tiene una carrera artística, al ser actriz y protagonizando telenovelas, películas y obras de teatro. Nació el 13 de octubre de 1959 en la Ciudad de México.

Ha estado casada en tres ocasiones con Mike Salas (1966-1970), Fernando Frade (1983-1986) y Rodolfo Soberanis (2000-2002). Es madre de Stephanie Salas y Viridiana Margarita Frade, esta última murió a temprana edad.

Sylvia Pasquel además de actriz, también es presentadora de televisión y productora de teatro. Por su trayectoria, ha sido acreedora a varios premios, entre ellos, el Ariel en 2022 por la película "El diablo entre las piernas".

Viridiana Alatriste

La hija de Silvia Pinal y Gustavo Alatriste fue nombrada Viridiana en honor a una película protagonizada por la actriz y dirigida por el español Luis Buñuel. Nació el 13 de octubre de 1963.

Desde joven decidió seguir los pasos de su madre y fue parte de algunas cintas y telenovelas. Lamentablemente, la joven perdió la vida un 25 de octubre de 1982 en un accidente automovilístico a la edad de 19 años.

Alejandra Guzmán

Es hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán, quien, a diferencia de sus hermanas, decidió dedicarse a la música gracias a su talento con el rock. Nació el 9 de febrero de 1968.

Es una de las cantantes y compositoras mexicanas más queridas del país. Ha estado casada con Pablo Moctezuma (1982-1997) y Farell Goodman (1988 - 2002), el primero es padre de su hija Frida Sofía.

Luis Enrique Guzmán

Es el hijo menor de Silvia Pinal y el único hombre que tuvo la legendaria actriz. Si bien inicialmente pasó por Timbiriche, terminó por alejarse de los reflectores y tomaría la carrera como productor musical. Nació en 1969, es fotógrafo y productor audiovisual.